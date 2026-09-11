Este jueves, Hideo Kojima anunció a través de redes sociales que su proyecto PHYSINT no seguirá realizándose de la mano de PlayStation Studios y pasará a Xbox Games Studios, su nuevo socio comercial en este proyecto para juego.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, Sony Interactive Entertainment habría tomado la decisión de poner fin a su colaboración con Kojima Productions, expresando que su relación con el estudio continúa siendo positiva y mantiene una gran admiración por la visión de Hideo Kojima.

No obstante, Kojima reveló que, a mediados de junio del 2026, habría recibido una notificación inesperada, en la que se les informaba que el proyecto se cancelaría. Esta situación lo llevó a buscar un nuevo socio, durante aproximadamente 3 meses.

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Tras ser notificado sobre la cancelación de su proyecto, Hideo Kojima se dispuso a encontrar a encontrar a un nuevo socio. Foto: Redes Sociales

¿De qué trata PHYSINT?

PHYSINT es una propuesta de videojuego de acción y espionaje táctico, que fue presentado oficialmente durante un State of Play de PlayStation en enero de 2024. El juego se ofreció a la comunidad como un sucesor espiritual del Metal Gear Solid, publicado por Konami.

Desde su anuncio, el juego se describió como un proyecto de redefiniría el género de acción y espionaje, combinando los elementos interactivos de un juego con características del cine, con el objetivo de brindar un mejor estilo visual, profundidad narrativa y riqueza temática.

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"Su ambición por desafiar las convenciones refleja el tipo de creatividad que queremos apoyar en Xbox", señaló Asha Sharma, CEO de Xbox. Por su parte, Kojima señaló que está relación con la empresa se extenderá más allá de los videojuegos, ya que buscan colaborar en cine y televisión para llevar nuevas historias a su público.

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As confirmed earlier through our official channels, in mid-June of this year, we unexpectedly received notice from PlayStation Studios that they would cancel the PHYSINT project. PHYSINT is an important project both to me personally and to KOJIMA PRODUCTIONS. Determined to keep… pic.twitter.com/rQqhxAnb7N — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 10, 2026

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