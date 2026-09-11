Cuando parecía que América había finalizado su mercado de fichajes, un movimiento inesperado en Coapa les llevó un refuerzo más para este torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Este viernes, los azulcrema oficializaron la llegada del central uruguayo Santiago Bueno, procedente de los Wolves de Inglaterra, quien todavía son los dueños de la carta del mundialista celeste en la pasada Copa del Mundo 2026.

El futbolista de 27 años arribará en las proximas horas a la Ciudad de México para reportar con las Águilas, su nuevo club. Los de Coapa adquirieron al charrúa por un préstamo de un año, con opción a compra.

En breve más información.