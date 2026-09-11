Tan pronto el tren abandonó el andén de Buenavista, con destino a Cuautitlán, la banda de rock DLD escuchó el grito emocionado de algunos de sus fans que se habían subido con ellos para escucharlos en vivo y gratis, durante casi media hora.

Desde minutos antes Francisco, el cantante, había estado interactuando con ellos durante el checado del sonido para que todo saliera perfecto en el concepto Concierto en Movimiento organizado por Teleurban y el Suburbano, a la vez de promover el Festival Amigo, donde la banda se presentará el 7 de noviembre.

"Dice Pijey (bajo) que si traen tepache en cantimplora", exclamó el vocalista haciendo alusión al calor que se sentía.

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Ambos, junto con Gil (batería), Erik (guitarra) y Sergio (teclados) estaban a la expectativa de cómo sería tocar seis cancionesn en un transporte en movimiento. Su único antecedente era como pasajeros en el metro, donde luego hay parones intempestivos. Y claro, con algún mareo. Pero nada pasó.

"Todo bien", dijeron instantes después del recital.

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Prácticamente fue una canción por estación. La razón es que el camino completo de base a base es de 27 minutos, es decir, se recorre un kilómetro por minuto.

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"Bienvenidos a este viaje. Y esta canción es un mantra que esperamos nos acompañe en el día para desearles paz, amor y prosperidad", dijo Paco al iniciar con "Sea".

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El improvisado escenario fue en una zona de puertas justo para que todos cupieran. El tren estaba en operaciones normales, así que además de los fans, muchos de los presentes no sabían lo que iba a ocurrir durante el trayecto.

"Yo me salí de la escuela para venir", gritó una chica.

El concierto contempló "Se va", una rola que desde hacía tiempo no tocaban, pero que adecuaron para el momento; "Toda mi fe", "Ventura", "Accidente" y "Dixie".

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La banda no integró "Todo cambia", quizá su canción más conocida, pero no se salvaron de que muchos se la pidieran con gritos.

Cuando el tren estaba a punto de llegar a la base, un grupo de fans comenzó a gritar "de regreso, de regreso", para que DLD siguiera tocando por otra media hora más, ahora hacia Buenavista. No pasó. Y el tren regresó vacío, sólo llevando a la banda, su equipo de producción y a medios de comunicación.

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Al final, ya en Buenavista, se les entregó un reconocimiento por parte de los organizadores.