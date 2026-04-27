La nostalgia se apoderó del escenario cuando María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “la Chilindrina”, hizo una aparición especial en la obra “La Malinche”.

Durante el saludo final, al ritmo de su emblemático tema “Peluchín”, la actriz apareció con chamarra de piel y boina negra, desatando la euforia y los aplausos del público, que no dudó en acompañarla cantando.

La intérprete aseguró que formar parte de esta producción representa un sueño cumplido dentro de su trayectoria de más de cinco décadas con el personaje.

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“A mis 52 años siendo ´la Chilindrina´ jamás pensé estar en un escenario tan hermoso, con una producción tan maravillosa. Para mí ha sido un privilegio”, expresó.

Además, organizó una dinámica con el público al dividir el teatro para corear “Peluchín” y “Peluchón”, logrando que los asistentes participaran con entusiasmo y revivieran la ilusión de su infancia.

El papel de “la Chilindrina”

Durante la función del domingo, la actriz interpretó a Catalina, hermana del gobernador de Cuba, lo que generó una ovación por parte del público, en su mayoría adultos que crecieron con sus historias en televisión.

En esta función especial, estuvo acompañada por amigos y familiares cercanos, entre ellos Luis Manuel Ávila, su hija Verónica Gómez Fernández, sus nietas, así como su estilista y coreógrafo, a quienes agradeció su apoyo.

Reconocimiento en el escenario

Al finalizar la obra, Nacho Cano le entregó un reconocimiento especial y destacó su legado en el entretenimiento.

“Me he reído mucho con ‘la Chilindrina’… Estoy muy agradecido de que los grandes artistas de México quieran pasar por este escenario”, señaló.

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melc