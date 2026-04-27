Más Información

"Úbú rey", actual porque el mundo es de desmesura

"Úbú rey", actual porque el mundo es de desmesura

Luis García Montero defiende el español

Luis García Montero defiende el español

Colección Gelman: Littman incumplió testamento

Colección Gelman: Littman incumplió testamento

Fallece Rossana Reguillo, destacada investigadora en temas de violencia y juventud

Fallece Rossana Reguillo, destacada investigadora en temas de violencia y juventud

La atrasada remodelación de la CDMX y la remontada del Pumas sobre Juárez: memes de la semana

La atrasada remodelación de la CDMX y la remontada del Pumas sobre Juárez: memes de la semana

Maximiliano y su diario de 1863

Maximiliano y su diario de 1863

La nostalgia se apoderó del escenario cuando , mejor conocida como “”, hizo una aparición especial en la obra”.

Durante el saludo final, al ritmo de su emblemático tema “Peluchín”, la actriz apareció con chamarra de piel y boina negra, desatando la euforia y los aplausos del público, que no dudó en acompañarla cantando.

La intérprete aseguró que formar parte de esta producción representa un sueño cumplido dentro de su con el personaje.

Lee también:

“A mis 52 años siendo ´la Chilindrina´ jamás pensé estar en un escenario tan hermoso, con una producción tan maravillosa. Para mí ha sido un privilegio”, expresó.

Además, organizó una dinámica con el público al dividir el teatro para corear “Peluchín” y “Peluchón”, logrando que los asistentes participaran con entusiasmo y revivieran la ilusión de su infancia.

El papel de “la Chilindrina”

Durante la función del domingo, la actriz interpretó a Catalina, hermana del gobernador de Cuba, lo que generó una ovación por parte del público, en su mayoría adultos que crecieron con sus historias en televisión.

En esta función especial, estuvo acompañada por amigos y familiares cercanos, entre ellos Luis Manuel Ávila, su , sus nietas, así como su estilista y coreógrafo, a quienes agradeció su apoyo.

Reconocimiento en el escenario

Al finalizar la obra, Nacho Cano le entregó un reconocimiento especial y destacó su legado en el entretenimiento.

“Me he reído mucho con ‘la Chilindrina’… Estoy muy agradecido de que los grandes artistas de México quieran pasar por este escenario”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Surge versión de que Canelo enviaba 'camiones de flores' a Ángela Aguilar tras fallarle y las redes explotan. Foto: EFE

Surge versión de que Canelo enviaba 'camiones de flores' a Ángela Aguilar tras fallarle y las redes explotan

Niñera de Meghan y príncipe Harry denuncia jornadas de 50 horas: “Es deshumanizante”. Foto: EFE

Niñera de Meghan y príncipe Harry denuncia jornadas laborales de 50 horas: “Es deshumanizante”

Gaby Spanic reaparece con look rojo tras críticas por cirugías: así luce ahora. Foto: Instagram

Gaby Spanic reaparece con look rojo tras críticas por cirugías: así luce ahora

Fotos de Nodal y Ángela difundidas por Kunno desatan sospechas: "Son tan viejitas que hasta Christian tenía el cabello largo". Foto: Kunno / IG

Kunno rompe el silencio: fotos con Christian Nodal y Ángela Aguilar desatan polémica

Lourdes León. Foto: EFE

Hija de Madonna posa en atrevida sesión de fotos para Instagram y deslumbra

[Publicidad]