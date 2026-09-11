La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de cuatro mil litros de combustible al ejecutar cateos en los estados de Querétaro, Guanajuato y Guerrero, como parte del combate al huachicol, en los que no hubo ningún detenido.

En un comunicado, la institución ministerial reportó que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en conjunto con Ejército, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), intervino un inmueble en Celaya, Guanajuato, en el que se encontraron alrededor de cuatro mil litros de hidrocarburo y una cisterna, derivado de labores de inteligencia y campo.

En tanto , informó, los agentes de la AIC perteneciente a la FGR, con apoyo de la SSPC, Ejército, Guardia Nacional y Seguridad Física de Pemex, localizaron tres tomas clandestinas y mangueras en un inmueble del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, en el que ejecutaron una orden de cateo por el delito en materia de hidrocarburos.

En total, la FGR, aseguró más de cuatro mil litros de huachicol en los estados de Querétaro, Guanajuato y Guerrero. Cortesía: FGR

Las tomas clandestinas fueron inhabilitadas por personal de Petróleos Mexicanos, señaló.

Por este mismo delito en materia de hidrocarburos, en un inmueble de Coyuca de Benítez, Guerrero, los efectivos aseguraron 450 litros de esta sustancia, y nueve bidones.

Indicó que, en todos los casos, lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

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