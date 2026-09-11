Después de anunciar los resultados de la prueba PISA, la cual arrojó que México se rezagó en lectura y matemáticas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció al magisterio nacional.

Durante su gira "Honestidad y resultados" en Oaxaca, tras haber presentado su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo reconoció que hay diferencias con la dirigencia de las y los maestros.

"Ahora que vino está prueba PISA que tanto critican los gobernadores que salieron muy mal las niñas y los niños (...). México es de los países de la OCDE donde las niñas y los niños dicen: 'los maestros se quedan con nosotros hasta el final para ayudarnos'.

"¡Eso es solo el magisterio nacional, las maestras y los maestros de Oaxaca y de todo el pais. Así que nuestro reconocimiento siempre a las maestras y a los maestros!", declaró.

CNTE luego de no recibir respuesta tras el encuentro en agosto

Cabe señalar que en el marco del acto de Sheinbaum Pardo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestó ante "faltas de respuestas", tras el encuentro que sostuvieron en Palacio Nacional con la titular del Ejecutivo federal en agosto.

Como lo ha hecho en otras asambleas, la Presidenta insistió en su reforma para que quienes aspiren a una gubernatura o la Presidencia solo tengan la nacionalidad mexicana "para jurarle solo al pueblo de México y a la bandera nacional".

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Sección 22 de la CNTE protesta ante visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Oaxaca. Foto: Edwin Hernández/EL UNIVERSAL

En el Auditorio de la Guelaguetza, la Mandataria federal hizo una votación a mano alzada para conocer quién en Oaxaca estaba de acuerdo con esta propuesta: "¡Unanimidad, habló el pueblo de Oaxaca! Solo una nacionalidad si queremos ser gobernadores o presidentes de la República".

"Jamás vamos a traicionar al pueblo", repitióla titular del Ejecutivo federal al concluir el acto.

Ninguna nación extranjera decide sobre el destino de los mexicanos, insiste en Chiapas

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Ante cerca de 70 mil chiapanecas y chiapanecos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México es un país libre, independiente y soberano, por lo que ninguna nación extranjera decide sobre el destino de los mexicanos.

Sección 22 de la CNTE protesta ante visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Oaxaca. Foto: Edwin Hernández/EL UNIVERSAL

“Somos un país libre, independiente y soberano, nadie decide por los mexicanos, en México solo hay uno que manda, en México, el pueblo manda”, sostuvo durante un acto en el Estadio Víctor Manuel Reyna, donde destacó que la defensa de lo colectivo y las raíces indígenas y afroamericanas son parte de la identidad nacional.

La mandataria aseguró que, pese a las campañas de desprestigio en redes sociales y medios de comunicación, su gobierno mantiene una relación directa con la población y descartó que exista un “divorcio” entre el pueblo y la administración federal.

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De primaria a universidad; beneficiados con la beca Gertrudis Bocanegra

“Nunca vamos a abandonar al pueblo, jamás”, afirmó Sheinbaum, quien sostuvo que, a diferencia de los gobiernos del pasado, la Cuarta Transformación representa gobiernos “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”.

Durante su visita a Chiapas, informó que los Programas para el Bienestar benefician a 2 millones 339 mil 465 personas en la entidad, con una inversión de 45 mil 176 millones de pesos.

También anunció que la próxima semana comenzarán las asambleas para la Beca Gertrudis Bocanegra, destinada a apoyar con transporte a estudiantes universitarios, con lo que, aseguró, todos los estudiantes de primaria a universidad en Chiapas tendrán acceso a una beca.

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