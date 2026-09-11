La plataforma ciudadana Somos informó que concluyó la primera etapa de integración de sus dirigencias estatales y municipales, con comités formalmente electos en 31 de las 32 entidades del país, mientras que en Chiapas la resolución se emitirá a más tardar el próximo 14 de septiembre.

En un comunicado, señaló que después de obtener formalmente su registro el pasado 1 de julio, el Comité Nacional y la Comisión Electoral Nacional coordinaron con sus personas afiliadas la elección de los comités encargados de conducir sus trabajos en cada entidad y municipio.

El proceso se realizó mediante asambleas municipales y estatales en las que participaron las planillas registradas conforme a las convocatorias. Cada comité quedó integrado por 13 personas: una Presidencia, una Secretaría General y once secretarías responsables de distintas áreas de trabajo.

Somos México tendrá candidaturas ciudadanas en 2027. | Foto: Especial.

Destacó que una de sus reglas establece que quienes ocupen una responsabilidad directiva no podrán ser postulados como candidatos, con el objetivo de separar la conducción de la organización de las aspiraciones electorales personales.

A partir de la convocatoria aprobada por el Consejo Nacional el pasado 26 de marzo, la plataforma celebró asambleas municipales en todas las entidades federativas, con lo que, aseguró, superó la meta organizativa prevista para esta primera etapa.

Hasta ahora, 31 de las 32 entidades cuentan con una dirigencia formalmente electa. Las últimas asambleas estatales fueron programadas en Quintana Roo y Chiapas.

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En Quintana Roo, la elección se realizó el 8 de septiembre y concluyó con la designación de Stefany Quijano como presidenta estatal y Shelina Alonzo como secretaria general.

En Chiapas, una vez acreditado el quórum requerido, se sometió a votación la única planilla registrada; sin embargo, ésta no alcanzó la mayoría necesaria entre los asambleístas.

Ante una situación que, de acuerdo con Somos, no estaba prevista expresamente en su normativa, la Comisión Electoral Nacional decretó un receso para analizar el caso y construir, en coordinación con el Comité Nacional, una solución de consenso jurídicamente fundada y apegada a las reglas de la organización.

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Instalación del comité del partido político nacional Somos México en la capital del país. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La plataforma sostuvo que la asamblea chiapaneca se desarrolló con normalidad, con deliberaciones y debates en los que las personas participantes expresaron sus diferencias dentro de los cauces democráticos.

Posteriormente, informó, tuvo conocimiento de un altercado ocurrido fuera del recinto entre personas que no formaban parte de la asamblea, hecho que, aseguró, no interrumpió ni afectó el desarrollo de los trabajos.

La Comisión Electoral Nacional dio vista a los órganos de justicia interna para que investiguen lo ocurrido y determinen lo conducente bajo el principio de que “la violencia no será tolerada”.

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“Estas son prácticas que Somos rechaza y lamentamos profundamente que se hayan presentado estos incidentes”, señaló la organización.

La resolución sobre la integración del Comité de Chiapas deberá emitirse a más tardar el 14 de septiembre.

Concluida esta etapa, Somos iniciará el registro de sus dirigencias ante el Instituto Nacional Electoral y ante las autoridades electorales de las entidades federativas.

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A un costado del Monumento a la Revolución, se realizó un mitin que fue encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, con motivo del registro como partido político nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

La plataforma afirmó que con este proceso busca consolidar una vida interna democrática, con reglas claras y mecanismos institucionales para procesar diferencias.

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