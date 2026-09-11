Pachuca, Hgo. - Un ataque armado dejó como saldo una mujer sin vida en la colonia La Malinche, en el municipio de Tula, Hidalgo, donde los hechos se registraron a la altura del puente del río Rosas, luego de que la víctima saliera de un establecimiento comercial.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió sobre la calle José María de los Reyes, donde vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego contra un automóvil, en cuyo interior se encontraba una mujer.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y Policía Ministerial. Sin embargo, la mujer ya no presentaba signos vitales.

Al lugar arribaron elementos de seguridad; la mujer ya no presentaba signos vitales. | Archivo/ EL UNIVERSAL

Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo acordonó la zona, realizó el levantamiento de indicios e inició la carpeta de investigación correspondiente. De manera preliminar, se dio a conocer que los responsables huyeron a bordo de un vehículo particular.

El municipio de Tula enfrenta problemas de inseguridad relacionados con delitos de alto impacto, entre ellos homicidios, así como robo y trasiego de combustible y narcomenudeo.

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