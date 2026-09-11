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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que continúan las investigaciones sobre el hospital clandestino del Cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco (CJNG) desmantelado en Tecalitlán, Jalisco.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, García Harfuch explicó que “fue un cateo con FGR donde normalmente llevaban a personas que habían sido heridas de delincuencia organizada a ese domicilio”.
“Estamos todavía con las investigaciones correspondientes y hubo otras acciones que se están llevando a cabo”, dijo.
“Pero sí, sí era, más que un hospital era donde llevaban a heridos de la propia delincuencia organizada a reponerse o curarse”, declaró.
Ayer, la Fiscalía de Jalisco localizó en Tecalitlán una finca donde presuntamente se brindaba atención médica especializada a integrantes lesionados del grupo delictivo y donde fueron detenidas seis personas durante el operativo.
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