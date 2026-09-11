Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, informó que en Chiapas se han realizado 439 Mesas de Paz estatales y 5 mil 289 regionales, en 12 regiones, que han derivado en 2 mil 023 acuerdos, entre diciembre de 2024 y septiembre de 2026.

“En estos espacios se articulan los esfuerzos de distintas instituciones de los tres soles órdenes de gobierno, para la seguridad, a la fecha se han realizado 439 reuniones en la mesa estatal y 5 mil 289 en las regionales, además de mesas de carácter interestatal e interregional, se generaron más de 2 mil acuerdos y sus correspondientes acciones en beneficio de la población”, detalló.

En conferencia de prensa, destacó que con el programa de canje de armas y artefactos explosivos por dinero, se han destruido 81 armas cortas, 68 armas largas, nueve granadas, 181 cargadores, y 16 mil 593 cartuchos en Chiapas.

“Del primero de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2026, se han entregado de manera voluntaria y anónima, a cambio de dinero en efectivo, 81 armas de fuego que fueron destruidas en el lugar”, dijo.

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