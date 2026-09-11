El Festival de Cine de Venecia fue el escenario elegido por la actriz madrileña Karla Sofía Gascón para mostrar una renovada imagen. La intérprete apareció con un radical cambio de look en el que dejó atrás su melena castaña con mechas sutiles que le iluminaban el rostro.

Durante la premier de la película “Un Peu Avant Minuit”, en la que vistió un vestido marrón de la marca de lujo YSL, Gascón presumió un tono rubio vainilla en todo el cabello.

Aunque podría pensarse que el cambio responde al inicio de una nueva etapa en su vida, la intérprete de “Emilia Pérez” contó al medio español Vanitatis que se trata de una transición para un papel cinematográfico.

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Gascón posteriormente teñirá su cabello de negro azabache, por lo que necesita pasar primero por el rubio para que su cabello tome correctamente el nuevo tono.

El cambio de imagen también incluyó su maquillaje, para el que optó por tonos más suaves y naturales.

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volvio karla sofia gascon 😭🙏🏼 pic.twitter.com/DbQ9FPvG93 — ᒎoako (@Joaking_01) September 11, 2026

La aparición de Gascón en Venecia ocurre después de que regresara a la vida pública en febrero de 2025, durante un evento cinematográfico en París.

La actriz se había visto envuelta en una fuerte polémica por antiguos tuits de contenido racista y xenófobo, situación que además empañó la promoción de “Emilia Pérez”, película en la que fue protagonista.

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