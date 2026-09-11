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Cuernavaca.- Una jornada de violencia sistemática dejó un saldo de tres personas muertas, un herido de gravedad y tres víctimas de secuestro tiradas en brechas en distintas demarcaciones del estado de Morelos.
El hecho de mayor impacto en la capital se registró sobre la avenida Atlacomulco, debajo del puente del Paso Express, donde fue hallado el cadáver embolsado de una persona con severas huellas de tortura a las 06:57 horas.
En tanto, el municipio de Temixco se convirtió en foco rojo al registrar tres ataques armados casi simultáneos en las colonias Lomas del Carril, Lauro Ortega y Rubén Jaramillo, dejando dos hombres ejecutados a balazos y un comerciante herido de gravedad tras un asalto.
De manera paralela, en la zona oriente, tres hombres víctimas de secuestro y despojo de vehículo con violencia en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México fueron trasladados cautivos hasta Ocuituco, donde sicarios los abandonaron golpeados en el tramo carretero Huecahuasco-Jumiltepec.
Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las corporaciones de seguridad pública desplegaron operativos en los tres municipios, sin que hasta el momento se reporte la detención de ninguno de los agresores.
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