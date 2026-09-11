[Publicidad]
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció contra el abucheo a gobernadores de oposición durante sus giras de rendición de cuentas, porque, aclaró, se trata de un acto republicano y no electoral.
Durante su conferencia matutina en la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sheinbaum Pardo expresó que “no me parece bien que a un gobernador o a una gobernadora que proviene de otro partido político se utilice el abucheo o el silbido, no es correcto, porque no es un acto electoral, es un evento republicano”.
“No creo que sea un acto republicano. De hecho yo me he parado varias veces para decir ‘no es el momento, este es no es un asunto electoral. Es una rendición de cuentas de la Presidenta’ y pido respeto a los gobernadores que provienen de otro partido político”, dijo.
“A veces van más simpatizantes del partido del que provengo. Entonces como hay diferencias en el estado se manifiestan en contra, abucheando, silbando frente a un gobernador”, agregó.
“Entonces ellos por decisión dicen ‘mejor para evitar un asunto a la Presidenta, al propio gobernador y al auditorio’ me reciben, me acompañan y después ya realizo yo el informe”, declaró.
También te puede interesar
[Publicidad]
Presupuesto que solicita el INE para el 2027 es "exagerado", señala Sheinbaum
Sheinbaum: Anticorrupción podría investigar a Carlos Ulloa por compra de departamentos al contado
Sheinbaum pide hacer pública declaración patrimonial de director del Infonavit; "no debe ser la excepción", sostiene
[Publicidad]
Zenyazen se suicidó, determina la FGR; asegura que analizó peritajes y se llevaron a cabo 150 actos de investigación
apr
[Publicidad]
Más información
Nación
Sedena: operación antidrones en frontera con EU, aún sin resultados del lado mexicano; hay más de 13 mil elementos desplegados
Mundo
Se cumplen 25 años del 11-S; así cambió el grupo terrorista Al Qaeda en un cuarto de siglo
Metrópoli
Lluvias provocan inundaciones y encharcamientos en Tláhuac e Iztapalapa; policías brindan apoyo a habitantes
Espectáculos
París se rinde a la Celinemanía antes del regreso de Céline Dion a los escenarios