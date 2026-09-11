La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció contra el abucheo a gobernadores de oposición durante sus giras de rendición de cuentas, porque, aclaró, se trata de un acto republicano y no electoral.

Durante su conferencia matutina en la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sheinbaum Pardo expresó que “no me parece bien que a un gobernador o a una gobernadora que proviene de otro partido político se utilice el abucheo o el silbido, no es correcto, porque no es un acto electoral, es un evento republicano”.

“No creo que sea un acto republicano. De hecho yo me he parado varias veces para decir ‘no es el momento, este es no es un asunto electoral. Es una rendición de cuentas de la Presidenta’ y pido respeto a los gobernadores que provienen de otro partido político”, dijo.

“A veces van más simpatizantes del partido del que provengo. Entonces como hay diferencias en el estado se manifiestan en contra, abucheando, silbando frente a un gobernador”, agregó.

“Entonces ellos por decisión dicen ‘mejor para evitar un asunto a la Presidenta, al propio gobernador y al auditorio’ me reciben, me acompañan y después ya realizo yo el informe”, declaró.

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