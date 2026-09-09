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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, fue positiva, pero que el principal obstáculo para la paz en Ucrania continúa siendo el "odio" entre Putin y el líder ucraniano, Volodímir Zelensky.
"Tuvimos una gran conversación. Él (Putin) quiere llegar a un acuerdo, y si Zelensky también quiere hacerlo, sería algo muy bueno", explicó Trump a la prensa un día después de mantener una llamada con el jefe del Kremlin.
Al ser preguntado por el principal obstáculo para que haya un acuerdo entre Moscú y Kiev para poner fin a una guerra que dura más de cuatro años, aseguró que "más que nada, se trata de dos personas que se odian".
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"Eso es lo que pienso porque hablo con la gente. De hecho, hablar con la gente es lo único que he hecho toda mi vida. Sé cómo funcionan los acuerdos, y estas son dos personas que están cansadas de luchar", añadió el republicano.
Trump y Putin hablan por teléfono sobre fin de la guerra en Ucrania
"Tuvimos una buena conversación. Podría suceder", concluyó el magnate neoyorquino en referencia a un acuerdo entre ambos vecinos antes de volver a insistir en que "demasiada gente está muriendo" a diario en la guerra.
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El Kremlin aseguró que, durante la llamada que mantuvieron el martes Putin y Trump, el presidente estadounidense pidió acabar "pronto" con el conflicto.
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Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio calificó de "sustanciales" las negociaciones mantenidas el pasado fin de semana por los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, pese a que Moscú y Kiev se mostraron con ellos inamovibles en sus respectivas exigencias.
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Rubio también aseguró que en las próximas semanas se podría desarrollar unas directrices para avanzar y reanudar las negociaciones, algo a lo que el Kremlin respondió este mismo miércoles, afirmando que la hoja de ruta de la que habla el secretario de Estado es de momento solo una propuesta, pero que apoya la posible celebración de una reunión tripartita con Ucrania.
mcc
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