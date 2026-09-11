Si estás buscando una computadora portátil para estudiar, trabajar o realizar las tareas del día a día sin gastar una fortuna, Amazon México tiene una oferta que puede resultar bastante atractiva.
Se trata de la ASUS Vivobook 14, una laptop compacta que actualmente se puede encontrar por $8,299.00, convirtiéndose en una alternativa interesante para quienes buscan renovar su equipo con un presupuesto limitado.
Uno de los principales atractivos de esta computadora es precisamente su formato. La pantalla de 14 pulgadas ofrece un equilibrio entre espacio de trabajo y portabilidad, por lo que puede utilizarse cómodamente en casa, la oficina, la escuela o incluso durante viajes. La familia Vivobook está orientada a ofrecer equipos para productividad, estudio y entretenimiento, con diferentes configuraciones de procesador, memoria y almacenamiento.
¿Por qué vale la pena comprar la ASUS Vivobook 14?
La ASUS Vivobook 14 puede ser una opción a considerar para quienes necesitan una computadora principalmente para navegar por internet, consultar plataformas educativas, trabajar con documentos, realizar videollamadas, utilizar programas de oficina y consumir contenido multimedia.
Su tamaño también representa una ventaja para estudiantes y personas que necesitan trasladar constantemente su computadora. En lugar de optar por un equipo de grandes dimensiones, las 14 pulgadas permiten conservar una pantalla suficientemente amplia para trabajar mientras se mantiene un formato práctico.
Además, ASUS ha utilizado el nombre Vivobook para diferentes generaciones y configuraciones, desde modelos de entrada hasta equipos con procesadores más avanzados. Por ello, es importante revisar en Amazon la configuración específica incluida en esta promoción antes de realizar la compra.
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Otro punto a favor es la variedad de conexiones y configuraciones que caracteriza a la familia Vivobook, aunque estas características cambian dependiendo del modelo concreto. Por ello, antes de comprar conviene verificar en la ficha de Amazon aspectos como la memoria RAM, capacidad del SSD, procesador, sistema operativo y resolución de pantalla.
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