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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la posesión de una visa no tiene nada que ver con la elección, luego de ser cuestionada sobre los mecanismos para la verificación de la integridad de los candidatos al proceso electoral 2027.
Durante su conferencia matutina en la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sostuvo que “si tiene visa o no tiene visa no tiene nada que ver con la elección. Es un asunto del gobierno de Estados Unidos en sus atribuciones para dar visa a una persona o no”.
En ese sentido, la Mandataria explicó que “en caso de que muestre alguna prueba que tenga que ver con algún asunto delincuencial lo tomarán en cuenta las instituciones mexicanas de acuerdo con nuestra legislación”.
Adicionalmente, detalló que se está trabajando en un diseño para identificar focos rojos durante el proceso electoral de 2027, “siempre se ha hecho, para ver dónde puede haber más riesgo y donde se requiere mayor presencia de la Guardia Nacional”.
Por su parte, la consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa Maria Alcalde Luján, indicó que las instituciones de seguridad continúan con las mesas de coordinación para establecer los mecanismos de verificación de candidatos.
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