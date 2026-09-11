Si estás buscando una alternativa de movilidad para trasladarte por la ciudad sin tener que realizar una gran inversión, Amazon México tiene una oferta que puede llamar tu atención.

Se trata de la Italika 150Z Negro GPS, una motocicleta urbana de la Línea Z que actualmente aparece con un importante descuento de hasta 41%, lo que representa un ahorro de alrededor de $21,000.00, de acuerdo con la promoción señalada en la tienda.

¿Por qué vale la pena comprar la moto Italika?

La Italika 150Z combina un diseño deportivo con características pensadas para los recorridos cotidianos. El modelo incorpora un motor monocilíndrico de cuatro tiempos con 150.6 cc, potencia máxima de 14 Hp a 8,500 rpm y torque máximo de 14.35 Nm a 7,500 rpm. Además, cuenta con transmisión estándar de cinco velocidades y sistema de arranque eléctrico y de pedal.

Uno de sus puntos atractivos es que está pensada para el uso urbano. La motocicleta incorpora freno delantero de disco y freno trasero de tambor, además de suspensión delantera de horquilla telescópica y trasera basculante con monoshock, elementos que buscan ofrecer control y comodidad durante los trayectos.

También cuenta con un tanque de combustible de 17 litros y, de acuerdo con la información publicada por Amazon, ofrece un rendimiento de hasta 30 kilómetros por litro. Su velocidad máxima anunciada es de hasta 90 kilómetros por hora y tiene una capacidad de carga de hasta 150 kilos.

Otro detalle que puede resultar práctico para quienes utilizan aplicaciones de navegación es el porta celular, mientras que su faro delantero está diseñado para facilitar la visibilidad durante los recorridos con poca iluminación. La motocicleta, además, incorpora GPS de acuerdo con la descripción del producto.

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Amazon señala que se trata de una oferta por tiempo limitado, por lo que las condiciones, disponibilidad y precio pueden cambiar.

Cabe mencionar que, al tratarse de una motocicleta, será necesario tomar en cuenta los procesos correspondientes para facturación, entrega, emplacamiento y conducción, además del uso obligatorio del equipo de seguridad que corresponda.

La publicación de Amazon recomienda utilizar casco y equipo de seguridad, una consideración indispensable para cualquier persona que planee adquirir este tipo de vehículo.