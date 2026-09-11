La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) dio a conocer las movilizaciones y concentraciones programadas para este viernes 11 de septiembre.

Alcaldía Cuauhtémoc

Se tiene prevista una movilización del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a partir de las 7:30 horas del Corporativo de la Comisión Federal Electricidad (CFE) y de la sede del SME rumbo a Palacio Nacional. Exigen una audiencia con la Presidenta de México, a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la reinserción laboral para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y respeto a los derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro.

a partir de las 7:30 horas del Corporativo de la Comisión Federal Electricidad (CFE) y de la sede del SME rumbo a Palacio Nacional. Exigen una audiencia con la Presidenta de México, a fin de que dé solución a sus demandas relacionadas con la reinserción laboral para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y respeto a los derechos adquiridos de jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estarán a las 9 horas en la Coordinación General de Recursos Humanos, en la colonia Centro. Exigen el cumplimiento de las minutas firmadas, basificación de interinos, contratación de desplazados, homologación de prestaciones, aguinaldo de 90 días, devolución de descuentos por participar en las movilizaciones y solución a las demandas de las secciones 9, 10,11 y 60 del magisterio.

estarán a las 9 horas en la Coordinación General de Recursos Humanos, en la colonia Centro. Exigen el cumplimiento de las minutas firmadas, basificación de interinos, contratación de desplazados, homologación de prestaciones, aguinaldo de 90 días, devolución de descuentos por participar en las movilizaciones y solución a las demandas de las secciones 9, 10,11 y 60 del magisterio. El colectivo Génesis se reunirá a las 11 horas en los juzgados de la colonia Doctores, para asistir en apoyo a la audiencia de víctima del delito de violencia familiar y para exigir que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

se reunirá a las 11 horas en los juzgados de la colonia Doctores, para asistir en apoyo a la audiencia de víctima del delito de violencia familiar y para exigir que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley. El frente Lupilla Xiu estará en el Edificio "Juana de Arco" a las 11:30 horas, para exigir la aprobación de una Ley Integral Trans, que garantice derechos plenos, educación, salud y empleo formal: así como el cumplimiento de medidas de reparación histórica para personas trans, no binarias y trabajadoras sexuales excluidas y criminalizadas en México.

estará en el Edificio "Juana de Arco" a las 11:30 horas, para exigir la aprobación de una Ley Integral Trans, que garantice derechos plenos, educación, salud y empleo formal: así como el cumplimiento de medidas de reparación histórica para personas trans, no binarias y trabajadoras sexuales excluidas y criminalizadas en México. El Movimiento de Pueblos y Barrios Originarios estará en la Secretaría de Gobierno para exigir ser incorporados a programas de vivienda y que se les permita participar en la XIII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México 2027.

estará en la Secretaría de Gobierno para exigir ser incorporados a programas de vivienda y que se les permita participar en la XIII Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México 2027. El grupo Plataforma 420 estará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos.

estará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos. El grupo Comida, No Bombas estará al mediodía en la Plaza de las Tres Culturas, para el evento "Del barco al cielo. Vuelo intercontinental de papalotes por Gaza". con el objetivo de expresar su solidaridad con los niños de Palestina y por la paz en Medio Oriente.

Alcaldía Tlalpan

Profesores y comunidad estudiantil del CCH se manifestarán a las 11 horas en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México para exigir la reinstalación del profesor acusado de ser el autor intelectual de la toma de la Dirección General de Colegios de Ciencias y Humanidades que tuvo como finalidad exigir la desarticulación de los grupos porriles al interior de la Universidad.

Alcaldía Benito Juárez

Personal médico se manifestará en el Hospital General de Xoco, a las 12 horas, para denunciar falta de insumos para el cuidado del paciente, sobrecarga laboral y falta de personal en las diferentes áreas del hospital.

Alcaldía Miguel Hidalgo

El colectivo Antiespecista Internacional se manifestará al mediodía en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en rechazo a las medidas del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, que buscan debilitar la protección del lobo mexicano y exigen se fortalezca su conservación como especie endémica mexicana.

Alcaldía Álvaro Obregón

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

También te puede interesar:

[Publicidad]

Denuncian obras de madrugada en la L5 del Cablebús

A un año de la tragedia en La Concordia; “Estamos aquí en pie de lucha, porque esto no se olvida”

Este es el calendario para la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada; mandataria acudirá al Congreso de CDMX el 14 de octubre

[Publicidad]

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl