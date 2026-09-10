El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el calendario para la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la mandataria capitalina, Clara Brugada.

El 14 de octubre, la titular del Poder Ejecutivo acudirá al pleno a rendir un mensaje con motivo de su informe de actividades, y días después arrancará la participación de las y los secretarios.

Será el 20 de octubre cuando acuda el secretario de Gobierno, César Cravioto; el día 22 será el turno del jefe de la policía, Pablo Vázquez; y el 27 de octubre, del secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton. Todas estas comparecencias se realizarán en el pleno en punto de las 10:00 horas.

Será el 20 de octubre cuando acuda el secretario de Gobierno, César Cravioto. | Foto: Archivo/Especial.

Los encuentros entre diputados y funcionarios, en comisiones, arrancarán el 30 de octubre. Ese día fueron citados la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas; la secretaria de Salud, Nadine Gasman; y Raúl Basulto, secretario de Obras, a las 9:00, 12:00 y 15:00 horas, respectivamente.

El 4 de noviembre será el turno de los secretarios de Movilidad, Mujeres y Turismo, Ulises García, Daptnhe Cuevas y Alejandra Frausto, respectivamente. A su vez, el 6 de noviembre acudirán la secretaria de Cultura, Ana Francis Bayghen; la de Pueblos y Barrios Originarios, Nelly Juárez; y la de Desarrollo Económico, Manola Zabalza.

El 9 de noviembre comparecerán los titulares de Protección Civil, Trabajo y Vivienda, Myriam Urzúa, Inés González e Inti Muñoz, respectivamente. El 11 de noviembre será el turno del secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego; de la secretaria de la Contraloría General, Nashieli Ramírez; y de Medio Ambiente, Julia Álvarez.

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Las comparecencias continuarán el 13 de noviembre con la presencia de Pablo Yanes, Mario Esparza y Enrique Irazoque. | Foto: Archivo.

Las comparecencias continuarán el 13 de noviembre con la presencia de Pablo Yanes, Mario Esparza y Enrique Irazoque, secretarios de Bienestar e Igualdad Social, Agua y Planeación, respectivamente.

Por último, el 16 de noviembre acudirán al Congreso local los titulares de la Secretaría de Educación, Pedro Moctezuma; y del Deporte, Javier Hidalgo.

El formato para las comparecencias de las y los secretarios en comisiones será el siguiente: lista de asistencia de las y los legisladores; lectura del orden del día; lectura del formato de las comparecencias; posicionamiento, hasta por cinco minutos, de cada Grupo y Asociación Parlamentaria; intervención de la o el secretario; preguntas, hasta por dos minutos, por parte de cada Grupo y Asociación Parlamentaria; respuesta, hasta por 10 minutos, de la persona que comparece; y cierre de la sesión.

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“Las comparecencias se desarrollarán en un clima de respeto y civilidad política, por lo que quienes suscriben este acuerdo se comprometen a que las personas legisladoras de cada uno de sus grupos parlamentarios y asociaciones parlamentarias no interrumpirán a quien se encuentre en uso de la palabra. Asimismo, no podrán emplearse expresiones de falta de respeto hacia ninguna persona asistente al acto”, señala el acuerdo para las comparecencias aprobado por las y los diputados.

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JACL/cr