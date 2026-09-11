Se dice que la realidad supera la ficción, y eso lo ha comprobado el actor sueco Dolph Lundgren a través del cine.

Y es que, recordó que en el momento que filmó "Rocky IV", la tecnología que usaban para entrenar a su personaje (Iván Drago) no existía en realidad, pero ahora está disponible en los gimnasios; incluso, él porta en su cuerpo algunos de esos avances, como el implante que trae en el tobillo debido a una lesión.

"En esa película yo era una máquina en cierta forma, entonces resultaba natural que fuera entrenado utilizando estas máquinas de alta tecnología", dijo Lundgren en un reciente encuentro con los medios.

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Es por eso que consideró importante hablar de cómo la tecnología, la ciencia y por ende las máquinas, han cambiado la vida del ser humano, tal y como lo narra en el nuevo proyecto de History, "Grandes máquinas de la historia", en el que es el conductor.

"La Historia es importante para entender el mundo en que vivimos. Ahora los chicos no piensan en ella, porque las redes los distraen; entonces este tipo de serie es importante porque los más jóvenes pueden averiguar de dónde se originaron las cosas y que los esfuerzos y la creatividad llevan a crear estas máquinas", agregó.

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El actor explicó que la invitación vino directamente de la gente de History, y decidió colaborar con esta serie porque es un gran aficionado a la historia, las máquinas, y porque buscaba un proyecto que implicara algo más que actuar.

"Estudié ingeniería química durante cinco años y luego una maestría, entonces entiendo algunas de las máquinas y el modo en que funcionan. También tengo conocimiento militar, y la historia bélica... esto me pone en una buena posición para hablar de estos temas".

A través de la narración de Lundgren, además de otros expertos en la materia, el espectador conocerá cómo se originaron algunos inventos de ingeniería que se tradujeron en avances tecnológicos que cambiaron el mundo en el que vivimos.

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"Todo el mundo, hoy día, se enfoca en la inteligencia artificial, en la exploración del espacio, pero a lo largo de nuestra vida ha habido y hay tantas máquinas de las cuales hemos dependido para sobrevivir y las olvidamos, entonces es importante recordarlas".

Además del estreno del programa, el actor se dijo entusiasmado, pues en octubre próximo llegará al mercado su autobiografía.

"Este nuevo proyecto muestra una nueva faceta de mi vida, de quién soy yo, de las dificultades que enfrenté y creo que puede inspirar a otras personas a lidiar con sus propias batallas".

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"Grandes máquinas de la historia" se estrenará el próximo 4 de noviembre en nuestro país, a través de la señal de History.

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