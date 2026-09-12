Después de una larga travesía que sufrió para llegar a México, debido a las condiciones climatológicas de la capital, el central uruguayo Santiago Bueno ya se enfundó con la playeras de las Águilas del América.

El futbolista de 27 años, proveniente de los Wolves de Inglaterra, arribó a la Ciudad de México cerca de las dos de la mañana, debido a una fuerte tormenta eléctrica que provocó un desvío de su vuelo a Cancún; originalmente, su llegada estaba programada para las 20:00 horas del viernes.

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A su llegada, el sexto refuerzo de los emplumados para este Apertura 2026, atendió a les medios de comunicación mientras presumía el dorsal 15 que usará con los azulcrema.

“Este tipo de oportunidades hay que aprovecharlas. Que venga un equipo tan grande como América no pasa todos los días”, declaró el mundialista con Uruguay en la pasada Copa del Mundo.

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Santiago Bueno, refuerzo del América para el torneo Apertura 2026, aterriza en la Ciudad de México - Foto: Sebastián García | EL UNIVERSAL

Raúl Jiménez, su excompañero con el Wolverhampton y Brian Rodríguez, su compañero en la Selección Uruguaya, fueron parte para que Bueno se convenciera de viajar a México para jugar con el América.

“Muy contento de llegar aquí, he hablado mucho con Brian (Rodríguez), con Raúl (Jiménez) del club y me han contado lo grande que es este club, que es el más grande de México, que disfrutara y que esté a la altura de lo que es el club”, explicó Santiago.

El sudamericano aún pertenece al Wolverhampton, pero estará en las Águilas del América por un año a préstamo, con opción a compra.