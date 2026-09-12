Para América, Chivas, Cruz Azul y Pumas se acercan juegos de alto nivel que pueden consolidar su candidatura al título o tambalear sus posibilidades de pelear por el trofeo.

La agenda de las Águilas incluye dos Clásicos consecutivos. Primero, enfrentan al Cruz Azul para después recibir a las Chivas en el duelo que divide a México.

Dentro del calendario azulcrema aparece el Necaxa, en medio de los dos duelos que también serán un desafío. Monterrey es su rival en la Jornada 11 y en la siguiente se reencuentra con el León, que le arrebató el tercer lugar de la Leagues Cup.

El Guadalajara recibe en el Akron a los Pumas, que parecen haber despertado. Una semana más tarde es el choque frente a las Águilas en la capital, duelo en el que podrían disputar el liderato de la clasificación.

Querétaro se presenta una fecha antes del Clásico Tapatío. En la Jornada 11, el Rebaño se mide frente al Atlas, que viene haciendo un vistoso torneo. Para cerrar su intenso recorrido, recibe a los Tigres.

La Máquina es, posiblemente, el equipo con la etapa más compleja. Arranca el desafío frente al América para llegar a la Sultana del Norte y retar al Monterrey. Después recibe al Toluca y choca frente a los Pumas en CU. Cierran contra Bravos de Juárez.

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Por último, los de la UNAM encaran un rally de cinco duelos. Chivas es el primer rival, después Atlas, sigue el Atlético de San Luis y otro reto frente al Cruz Azul. Su último partido dentro de esta seguidilla es el Atlante.

Son cinco oportunidades para reafirmar su lugar en la carrera por el campeonato o podrían ser cinco fracasos que les resten méritos. Los llamados “cuatro grandes” no tienen de otra que ganar.

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