Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), adelantó que habrá una reunión con representantes del gobierno de Estados Unidos para darle seguimiento a la operación Águila Alta que llevan a cabo México y Estados Unidos en la frontera norte.

”La próxima semana va a haber reunión con las autoridades estadounidenses también para intercambiar información y llevar el seguimiento de los resultados que ellos obtengan, es lo que se ha hecho hasta el momento”, indicó en conferencia de prensa.

En Palacio Nacional, el secretario Trevilla aclaró que en la operación conjunta Águila Alta, para neutralizar estos aparatos utilizados para traficar drogas y personas, “hasta el momento no ha habido resultados del lado mexicano”.

Refirió que no ha aumentado el uso de drones en la frontera; sin embargo, en Michoacán y Sinaloa sí se han registrado problemas por el uso de dichos aparatos por parte del crimen organizado.

“En la frontera no hemos percibido que se incremente [el uso de drones] (…) principalmente los que utiliza aquella gente que se dedica al tráfico ilegal de migrantes. En Michoacán, Sinaloa también hemos tenido problemas con los drones, pero los utilizan de otra manera. Pero en la frontera esencialmente es para eso, para el tráfico ilegal de personas”, precisó.

Detalló que en dicho operativo bilateral participan 800 elementos y operan equipos para inhibir drones en una franja de 5 kilómetros, “tomando como centro la Mesa de Otay, y a partir de ahí 500 metros en profundidad”.

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“Estamos hablando de alrededor de 800 elementos que están patrullando y también con equipo antidrón semifijo y móviles; ese equipo tiene capacidad para inhibir drones en 3 kilómetros, tenemos dos o tres equipos para cubrir toda la franja que nos corresponda a nosotros, algo similar hace Estados Unidos”.

No obstante, detalló que en total más de 13 mil elementos de la Guardia Nacional y personal militar patrullan la frontera mexicana.

“Las operaciones espejo, esas se implementaron desde el año pasado, en febrero, y es en toda la frontera. Se ha estado realizando. Tenemos desplegados en toda la frontera 10 mil elementos de la Guardia Nacional y alrededor de 3 mil 300 de personal militar, que ya de por sí están destacamentados en esos estados fronterizos”, expuso.

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Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los drones del crimen organizado en la frontera no utilizan armas y sirven para vigilar los operativos de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

“Generalmente son drones comerciales los que usan en la frontera, ¿para qué?, pues para tomar video, para poder ver si hay patrullas fronterizas o elementos de la Armada de Estados Unidos, que el presidente [Donald] Trump decidió poner en la frontera para que [no] pueda pasar gente de manera ilegal; no son drones que se utilizan con algún arma de fuego, sino drones comerciales”, dijo.

La Mandataria también afirmó que ha disminuido el número de personas que buscan cruzar la frontera con Estados Unidos de manera ilegal.

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“Diciembre de 2023, hablamos de más de 20 mil personas diarias; ahora 350, que además se encuentran con la institución encargada de aduanas y frontera en Estados Unidos y son retornados a nuestro país”, comentó Sheinbaum Pardo.

El pasado jueves, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, advirtió que a medida que las organizaciones criminales se adaptan a la tecnología, “nosotros estamos un paso adelante”.

El diplomático estadounidense detalló la operación Águila Alta, en coordinación con México para detectar y neutralizar drones utilizados por criminales para facilitar el tráfico de drogas y de personas a lo largo de la frontera.

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“Mediante la tecnología, la innovación y operaciones coordinadas —cada país actuando dentro de su propio territorio— enfrentamos amenazas en constante evolución y hacemos que nuestras comunidades estén más seguras”, escribo el diplomático estadounidense.

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