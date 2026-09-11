La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) manifestó su enérgico rechazo a lo que calificó una “masiva ola” de cambios de adscripción de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) de carrera judicial, en las últimas horas y bajo el “pretexto de reacomodos administrativos”.

El organismo encabezado por la magistrada en retiro, Julia García, consideró que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) tomó discrecionalmente la decisión sin justificación objetiva y vulnerando las garantías institucionales propias de la inamovilidad judicial.

Ejemplo de ello, indicó que, a parte del personal del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, se le notificó del cambio, sin dictamen, sin justificar los motivos y de un día para otro, en algunos casos.

“Esto trastoca no sólo su estabilidad personal y familiar, sino el funcionamiento técnico de órganos jurisdiccionales estratégicos en todo el país”, refirió a través de un comunicado.

Inadmisible: Pretexto de reacomodos administrativos

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito calificó de inadmisible que, bajo el pretexto de reacomodos administrativos, se use la facultad de readscripción como un mecanismo de presión y desgaste en contra de la base de personas juzgadoras procedentes de carrera judicial que, aseveró, en su conjunto han demostrado rigor técnico e independencia.

“Un juez que puede ser movido de un día para otro sin razón es un juez presionable, que no puede proteger a la ciudadanía frente al abuso de poder. La estabilidad de las personas juzgadoras no es un privilegio, es una garantía para que quien resuelva cada caso no deba favores ni tema represalias”, sostuvo.

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Consideró que se trata de un golpe a la experiencia especializada acumulada durante años, evidenciando una vez más la lógica de arbitrariedad que impera en el actual modelo de justicia.

“Desde JUFED denunciamos que este tipo de prácticas buscan instalar un clima de zozobra e intimidación dentro de la judicatura, afectando de manera desproporcionada a quienes cotidianamente sostienen la impartición de justicia en México”, expresó.

Por ello, exigió al Órgano de Administración Judicial hacer públicos los criterios y la justificación de cada cambio de adscripción y que ninguno se ejecute sin escuchar previamente al juez afectado.

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“No podemos permanecer callados ante la erosión sistemática de los derechos y garantías de las personas juzgadoras que resisten desde la carrera judicial”.

Por último, dicha Asociación reiteró su respaldo absoluto a jueces y magistrados afectados por lo que denominó “determinaciones arbitrarias”.

“La defensa de la judicatura federal y de su estabilidad profesional es hoy, más que nunca, la defensa de la autonomía judicial y de los derechos fundamentales de la ciudadanía”, puntualizó.

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