“Buenas noches a todos los OG, los reguetoñeritos, gracias por ser parte de la historia”, fueron las palabras con las que el Bogueto subió al escenario de su show íntimo “Bogueto pa los OG’s”.

El reguetonero ofreció un show de la mano de Spotify para sus top fans en la plataforma, quienes han acumulado el mayor tiempo de reproducciones de sus canciones.

La noche comenzó con Uzielito Mix tomando su lugar en la mesa de controles para dar paso a DevilEx, quien dio una breve introducción sobre la historia de Armando Toledo Rosas, el joven detrás del que se ha convertido en el proyecto de reguetón mexicano más importante del momento y que inició vendiendo ropa en el metro.

Con un retraso, pero seguro, el cantante llegó vestido completamente de negro, chamarra y pantalón de cuero adornado con un cinturón de evilly en brillantes plateados con forma de B a juego con las cadenas que adornaban su cuello.

“Piripituchy”, “Si la mami” y “G-low Kitty” fueron las canciones con las que el Bo inició el concierto en el que se dieron cita las 700 personas que más han apoyado sus temas en plataformas digitales.

Fueron 10 temas los que el de Ciudad Nezahualcóyotl interpretó, todas ellas previamente elegidas por los asistentes y que solo tenían una regla: Si se repetía era porque la gente no estaba cantando como era debido.

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“Muchas gracias Spotify por creer en el proyecto desde cero, a Uzielito por confiar, a mi mujer por ser parte de esto, la siguiente es de mis favoritas, de las que empezó a regarse por los barrios”, dijo antes de "Tendo".

Bogueto y Uzielito iniciaron en fiestas de barrio, algunas cobrando 100 pesos de cover antes de llevar su música a lugares como España, pero en este concierto especial Armando comentó sentirse como en aquellos tiempos: “Me siento así como en los primeros shows, cuando estaba ahí en los barrios”.

Para terminar la noche Armando volvió a tomar el micrófono para dar un último agradecimiento a aquellos que lo han apoyado a lo largo de los siete años que ha compartido su música.

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“Muchas gracias a todos los OG’s por estar aquí esta noche, son parte fundamental”, para seguir con “Cuando no era cantante” canción que lo colocó como artista número 1 de Spotify en 2025.

“Este mes voy a sacar nueva música de la que me están pidiendo ustedes, esto es lo próximo del Bogueto”, explicó previo al broche de oro con “Mi Ruka”.

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