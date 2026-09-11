Un auténtico rayo de Mathías Tomás venció a Luis Jiménez en el minuto 90 para que el Puebla sellara una gran victoria frente al Necaxa en Aguascalientes.

El triunfo camotero en el duelo de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX los mantiene, de momento, en los puestos de Liguilla y como una de las grandes revelaciones de la campaña.

Para la afición hidrocálida, el duelo dejó mucho que desear, pues las emociones no se hicieron presentes en la primera parte del juego, donde lo más relevante sucedió al minuto 44, cuando se registró una pequeña trifulca entre futbolistas de ambas escuadras.

Necaxa levantó a su afición en la segunda parte, la cual arrancaron de mejor manera y con ciertas jugadas que lucían que podían terminar en más, pero les faltó ese último toque.

En el minuto 68, los camoteros le dieron un breve susto a los Rayos. Bryan Garnica conectó el esférico, provocando la reacción de Luis García, quien evitó el tanto visitante.

Dentro de los últimos 10 minutos del juego, los locales generaron un par de ocasiones de alto peligro en el arco de Ricardo Gutiérrez. Parecía que el gol no tardaba en llegar.

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Y así fue, aunque el anotador fue un futbolista poblano. Mathías agarró el esférico y, al ver que nadie salía a cortarlo, condujo hasta abrirse un hueco y sacó un latigazo de zurda para anotar un golazo.

El proyecto poblano continúa dando frutos y, aunque sufrieron para conseguir la victoria, siguen en la pelea por un lugar en la fiesta grande del futbol mexicano.