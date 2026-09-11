Sin dar detalles de ahorros y herencias que dice haber recibido, y que son parte de los recursos económicos con los que, afirma, compró de contado dos departamentos por 22.4 millones de pesos, Carlos Ulloa Pérez, director general de Birmex, informó que entre 2001 y 2023 realizó diversas operaciones de compra y venta de inmuebles de manera legal y con recursos debidamente acreditados.

En una carta difundida en redes sociales y luego que la presidenta Claudia Sheinbaum lo llamó a detallar la forma en cómo compró esos dos departamentos, el titular de Birmex afirmó que una parte de su patrimonio proviene la herencia de sus padres, incluidos bienes muebles y menaje de casa, y que el resto corresponde a inmuebles adquiridos legalmente con recursos propios y con operaciones documentadas y verificables.

Carlos Ulloa aseguró que todos esos movimientos fueron reportados oportunamente en sus declaraciones patrimoniales, tanto durante su desempeño como servidor público en la Ciudad México como en el gobierno federal.

“Como he explicado anteriormente, una parte de mi patrimonio proviene de la herencia de mis padres, incluidos bienes muebles y menaje de casa. El resto corresponde a inmuebles adquiridos legalmente, con recursos propios y con operaciones debidamente documentadas y verificables.

“Entre 2001 y 2023 realicé diversas operaciones de compra y venta de inmuebles siempre de manera legal y con recursos debidamente acreditados (...) Todos estos movimientos fueron reportados oportunamente en mis declaraciones patrimoniales, tanto durante meses ya como servidor público en la Ciudad México como el gobierno federal”.

En su carta, el director de Birmex afirmó que su patrimonio comenzó a construirse desde hace más de 37 años, tanto en el sector público como en el privado, y que ha sido reportado en sus declaraciones patrimoniales.

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Carlos Ulloa aseguró que actualmente sólo cuenta con dos propiedades a su nombre.

“La publicación también omite deliberadamente inmuebles que ya habían sido reportados en declaraciones anteriores. Al excluirlos, se pretende construir una narración ficticia sobre un supuesto incremento patrimonial injustificado y distorsionando por completo la evolución real de mis bienes.

“Puedo afirmar con absoluta claridad que la totalidad de mi patrimonio tiene un origen lícito, transparente y plenamente verificable”, asegura en la publicación.

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Entre los años 2020 y 2023 fue el periodo cuando Carlos Ulloa, director general de Birmex, adquirió los dos departamentos en cuestión.

“Romero y Ulloa deben aclarar su situación patrimonial": Sheinbaum

La presidenta pidió al director de Birmex, Carlos Ulloa, y al titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, aclarar lo referente a la situación patrimonial de ambos funcionarios.

En el primer caso, luego de que se diera a conocer que el director de Birmex adquirió dos inmuebles por 22.4 millones de pesos de contado, presuntamente con recursos de ahorros y herencias que no aparecen reflejados en sus declaraciones patrimoniales recientes; mientras que en el segundo, instruyó a Romero Oropeza a hacer público su reporte de bienes y modificar el reglamento interno del Infonavit que permitía reservarlo.

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La semana pasada, EL UNIVERSAL reveló que entre 2020 y 2023, Ulloa compró de contado dos departamentos por un valor total de 22.4 millones de pesos.

En la conferencia mañanera de ayer celebrada en esta capital, la presidenta Sheinbaum también pidió al titular de Birmex aclarar el origen de los recursos con los que adquirió los inmuebles y explicar por qué la herencia a la que hace referencia no aparece en las declaraciones patrimoniales revisadas. Incluso, Sheinbaum Pardo abrió la posibilidad de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigue al director general de Birmex, quien aseguró que pagó de contado las propiedades con ahorros y recursos provenientes de una herencia.

“Se puede hacer una investigación. No hay problema y la Secretaría Anticorrupción lo puede hacer”, respondió al ser cuestionada al respecto.

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La Presidenta indicó que ayer habló con Ulloa, quien le explicó que recibió de su padre una herencia consistente en un terreno de importante valor en Chiapas. Según esa versión, el funcionario habría utilizado esos recursos para comenzar a adquirir propiedades después de trasladarse a vivir a la Ciudad de México.

Sheinbaum sostuvo que, para conocer el origen de su patrimonio, deben revisarse las declaraciones patrimoniales de años anteriores, debido a que Ulloa ha trabajado durante varios años en el gobierno federal. Recordó que uno de sus primeros empleos en el servicio público fue en la entonces delegación Tlalpan.

“Él tiene que aclarar nuevamente”, dijo la Presidenta ante la información publicada por EL UNIVERSAL. Añadió que el funcionario debe explicar de manera completa cómo obtuvo los recursos para adquirir las propiedades.

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Aunque señaló que conoce a Ulloa desde que tenía alrededor de 16 años y lo consideró una persona honesta, Sheinbaum insistió en que debe aclarar el origen de su patrimonio para evitar dudas. “No está bien ocultar información”.

Por otro lado, la Mandataria pidió al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) modificar su normativa para evitar que las declaraciones patrimoniales de sus servidores públicos sean reservadas, tal como la tenía el director general del organismo, Octavio Romero Oropeza.

La Mandataria dijo que la reserva de la declaración patrimonial de Romero Oropeza, tal como lo publicó EL UNIVERSAL, se realizó con base en una norma interna vigente en el Infonavit, y consideró necesario cambiarla.

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“Ya le pedí que cambie esa norma, porque no está bien. Todos los servidores públicos tienen que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, y Octavio, pues, no debe ser la excepción”, señaló.

La Presidenta aseguró que el documento ya se encuentra actualizado y disponible para consulta, y reiteró que la normativa interna será modificada para que este tipo de información no vuelva a mantenerse bajo reserva.

El tema ocurre luego de que EL UNIVERSAL publicó que, desde su llegada a la Dirección General del Infonavit, Romero Oropeza ordenó clasificar como confidencial la información de su declaración patrimonial, evitando hacer públicos sus ingresos, propiedades y otra información financiera.

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