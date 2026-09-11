Santiago Bueno, refuerzo del América, debía aterrizar en la Ciudad de México cerca de las 20:00 horas, pero las condiciones climatológicas en la capital se lo impidieron.

Su vuelo proveniente de Londres fue desviado a Cancún y posteriormente volverá a volar directo a la Ciudad de México donde se espera llegue pasada la media noche; el central uruguayo estuvo arriba del avión poco más de 12 horas.

La tormenta eléctrica que azotó la capital del país impidió el aterrizaje del avión donde venía Santiago Bueno, procedente de los Wolves de Inglaterra. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que los arribos y despegues estaban cancelados momentáneamente.

"Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas. Para conocer el estatus de tu vuelo, mantente en contacto con tu aerolínea", informó el Aeropuerto vía redes sociales.

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Bueno, que llega como préstamo por un año con opción a compra, será el sexto refuerzo de las Águilas del América para este torneo Apertura 2026. El futbolista uruguayo de 27 años se sumará a Miguel Borja, Edwin Cerrillo, Santiago Ramos, Carlos Álvarez y Óscar Perea como los fichajes americanistas.

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Mañana por la tarde, antes del duelo ante Cruz Azul, América presentará a sus seis futbolistas que reforzarán su plantilla en este semestre.