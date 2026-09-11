El esperado regreso de Alejandro Zendejas podría darse este sábado en el Clásico Joven entre América y Cruz Azul. Para la afición de las Águilas, ocho semanas sin su 10 parecieron eternas.

Sin embargo, para el extremo de las Águilas "el tiempo pasó rápido" y ahora analiza el trabajo de Guillermo Almada para adaptarse lo antes posible al esquema de los emplumados.

“En el tema de la lesión ya me siento muy bien. Fueron ocho semanas fuera. Todos sienten que fue demasiado tiempo por el tema del verano que fue muy largo, que no fui a la pretemporada, me perdí partidos de la Leagues Cup y la Liga. Para mí pasó bastante rápido, las primeras semanas un poco lentas por lo que no podía hacer, pero estoy en muy buen momento, me siento listo para jugar unos minutos y ojalá sea mañana (hoy)", declaró Zendejas.

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🔥 Se acerca el regreso de Zende 🔥



Alejandro Zendejas revela que ha estudiado a Isaías Violante para entender aún más la idea de Guillermo Almada 🦅



🗣️ El 10 azulcrema asegura que podría tener minutos mañana ante Cruz Azul pic.twitter.com/naYVJJRT9m — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 11, 2026

Ahora en su regreso, Alejandro deberá pelear por un lugar contra Isaías Violante, quien ha repuntado su nivel en este Apertura 2026 y tiene en sus manos la titularidad en el América.

“La competencia que tenemos todos interna es muy buena. (Isaías) Violante anda jugando muy bien, ya se lo he dicho. Veo mucho a Violante, como juega para ver cómo lo hace, que pide de él, lo viene haciendo muy bien y metiendo muchos goles", aseveró 'Zende'.

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La figura americanista se sinceró y aseguró que aún no se adapta al 100 a la idea de Guillermo Almada, ya que no le tocó estar en la Leagues Cup ni en la pretemporada.

"En el tema del profe (Guillermo) Almada, como no me tocó estar en la pretemporada con ellos en España, ahorita todavía me estoy acostumbrando a su idea de juego. Yo en los entrenos hago lo que hacía el torneo pasado, pero con detalles que me pide el profe. Me falta aprender su idea de juego”, concluyó.