Personas trans y no binarias regresaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) a protestar ante pendientes de meses atrás en materia de educación, salud y vivienda, entre otras.

Las personas de la diversidad sexogenérica advirtieron con reinstalar su plantón que mantuvieron en la Avenida Bucareli, ahora sobre la avenida Paseo de la Reforma frente a la Torre del Caballito.

Acusaron que para este 11 de septiembre se tenía una reunión con las autoridades de dicha dependencia y del gobierno de la Ciudad de México, pero nadie llegó.

"No nos moveremos hasta que haya respuesta al pliego petitorio que entregamos hace dos meses a Segob y Gobierno de la CDMX", advirtió la activista Victoria Sámano.

Además, pidieron acuerpamiento y víveres: "No vamos a soltar las calles hasta que haya solución real a nuestras demandas".

Las personas manifestaciones responsabilizaron al gobierno capitalino "por cualquier cosa que nos pudiera ocurrir".

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Personas trans y no binarias se atrincheraron en Gobernación

En junio pasado, las personas trans y no binarias se atrincheraron en un salón de la Secretaría de Gobernación, pero fueron desalojadas, por lo que instalaron un campamento en Avenida Bucareli. Para julio a accedieron a retirar su plantón después de haber causado destrozos en la recién remodelada estación Hidalgo de la línea 2 del Metro de la CDMX.

El pasado 24 de julio reiniciaron el diálogo con los gobiernos federal y local, pero este viernes reiniciaron la protesta por la falta de atención.

Ciudad de México, 11 Septiembre 2026. Mujeres trans llegan a SEGOB como parte de su protesta y solicitar una reunión con la Secretaría de Gobernación, para exigir que se les dé una vivienda digna y servicio de salud Foto: Luis Camacho | El Universal

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dft