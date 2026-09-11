El estratega Miguel Herrera sabe que no es suficiente. Que los puntos del Atlante no son suficientes, menos aún después de recibir una goleada (0-3) de los Tuzos del Pachuca en la octava fecha del torneo Apertura 2026.

La escuadra hidalguense demostró que, fuera de casa, toma fuerza. Primero lo hizo con Pumas, después con Juárez. Y esta noche, en el Coloso de Santa Úrsula, dio un golpe de autoridad ante el conjunto azulgrana.

En la cancha, el juego de los Potros de Hierro fue disperso. Pachuca aprovechó esos espacios para propinarle una goleada a los dirigidos por Miguel “El Piojo” Herrera. Molesto, el estratega mexicano observó cómo Salomón Rondón (12’) anotó de tiro libre directo para que Atlante viviera una noche de pesadilla.

El segundo gol no tardó en llegar, gracias a un zurdazo de Robert Kenedy (19’) que burló por completo a la portería azulgrana. Sin embargo, la felicidad le duró poco al futbolista brasileño porque sufrió una lesión que lo obligó a abandonar la cancha en el “carrito de las desgracias”.

Para hundir aún más a los Potros de Hierro, en su propio hogar, Oussama Idrissi (37’) remató desde fuera del área. Los Tuzos del Pachuca se abrazaron efusivamente, pues solo les quedó resistir para hilar una segunda victoria consecutiva en el certamen. Sin mayor preocupación para la escuadra hidalguense, la jugada más peligrosa de su rival llegó hasta el segundo tiempo.

En contraste, Atlante hiló cinco partidos sin conocer el triunfo. Y siete, al tomar en cuenta su pronta eliminación en la Leagues Cup. En el torneo local, su única victoria la consiguió a principios de agosto ante Cruz Azul, vigente campeón del balompié mexicano.

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Si bien antes del partido se activó el protocolo por tormenta eléctrica en el Coloso de Santa Úrsula, las condiciones climáticas mejoraron en el sur de la Ciudad de México y permitieron que el duelo iniciara con normalidad a las nueve de la noche.

En la siguiente fecha del torneo, los Potros de Hierro visitarán al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Por su parte, los Tuzos del Pachuca recibirán a los Xolos de Tijuana en el Estadio Hidalgo.