Una simple desatención defensiva fue suficiente para que el Querétaro derrotara al Tijuana en el estadio Caliente y, de esta forma, sellara una gran victoria en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Pese a arrancar de mejor manera en el encuentro, los Xolos no encontraron la forma de mandar el balón al fondo de la red queretana. Apenas en el minuto 11, Yael Padilla se perdía el primero de la noche, luego de una estupenda jugada individual de Preciado.

Un trazo largo, más la floja marca de Jackson Porozo, le abrieron la puerta a los Gallos para hacer el gol de la victoria. Con media hora en el reloj, el central fronterizo no compitió como debía hacerlo frente a Mateo Coronel, quien le metió el cuerpo y le ganó el esférico para quedar de cara al arco tijuanense.

Ya dentro del área rival, el atacante queretano recortó y definió con una impresionante calma para colocar a los suyos al frente en el marcador.

La respuesta de Tijuana fue rápida. Gilberto Mora se animó con un disparo de fuera del área, activando a Guillermo Allison, quien se lanzó a su izquierda para mandar a tiro de esquina el intento del joven tricolor.

Fue poco peligro en los primeros 45 minutos, pero una bastó para que los visitantes se fueran con la ventaja al descanso.

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Tuvo que pasar una hora de juego para ver una acción de verdadero peligro por parte de los Xolos. Porozo remató de cabeza un centro proveniente de la banda derecha, pero el contacto no fue el mejor y se perdía el tanto del empate.

Al partido no le pasó mucho hasta el agregado del minuto 90. Fernando Hernández señaló un penalti para Tijuana, decisión que ocasionó una escandalosa bulla en el inmueble porque el empate lucía cercano. Sin embargo, la revisión en el VAR echó para atrás la decisión y le quitó la ilusión a la afición local.

Con este triunfo, los Gallos llegaron a 13 unidades; Xolos mantiene el mismo puntaje y ambos están en zona de Liguilla.