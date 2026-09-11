Llegar a UFC es el sueño de miles de peleadores, pero pocos alcanzan un lugar entre la élite. Detrás de cada aparición en el octágono existen años de sacrificios, derrotas, lesiones y entrenamientos. Para César Gómez Lince, CEO y fundador de Upper Sports Management, el talento representa apenas una parte de ese camino.

“Upper Sports nace del sueño de poder crear historia y poder ayudar al mexicano a salir adelante en lo que son los deportes. Todo empezó como un sueño de poder hacer historia y últimamente se está viendo que sí se puede”, señaló César Gómez Lince a EL UNIVERSAL Deportes, sobre el proyecto que busca impulsar a atletas nacionales.

La misión de la agencia toma fuerza ante eventos como Noche UFC, una vitrina que muestra hasta dónde puede llegar un peleador cuando combina condiciones, disciplina y mentalidad. “Nosotros nos fijamos en todo, con quiénes ha peleado, el hambre que tiene para ser grande, quién es como atleta, si ya está hecho o qué tanto vamos a tener que trabajarlo”.

Cristian “Púas” Pérez y Silvestre Sánchez Montes forman parte de esa nueva generación que busca abrirse paso dentro de las MMA. “Con Silvestre ya llevamos bastante tiempo de la mano, viendo cómo va evolucionando, cómo va peleando, cómo va creciendo y cómo se vuelve esa fuerza imparable que es adentro de la jaula”. El objetivo es que ese desarrollo los acerque a escenarios de máxima exigencia.

El trabajo tampoco termina cuando aparece una oportunidad. Antes de una gran pelea existen exámenes médicos, lesiones, negociaciones, preparación física y detalles que el público rara vez conoce. “Para que lleguemos a anunciar esa pelea, hay todo un mundo atrás de eso. Lo que son médicos, construir al peleador, asegurarse de que todo esté en orden, la preparación física y todas las lesiones”.

Pero existe otro rival que ningún peleador puede golpear: la presión. “Así como entrenas tu cuerpo, tienes que entrenar tu mente porque estás enfrente de todo el mundo, tienes esa presión, tienes a tu bandera”. Para Gómez Lince, el reto consiste en transformar esa carga en combustible. “En vez de que te traiga para abajo, que esa presión mental te dé fuerza para salir adelante”.

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No hay contacto ni representante capaz de sustituir lo que ocurre dentro de la jaula. “No hay nada que se pueda comprar para llegar a la UFC. Tienes que ser esa persona, que te fajes, sepas que eres un guerrero”. A eso se suma una condición que considera indispensable: “El hambre, el poder tener esa disciplina y levantarte todos los días y decir: ‘Este es el sueño, voy a partirme la madre para conseguirlo’”.

El objetivo de Upper Sports Management, sin embargo, va más allá de conseguir un contrato. “Es más fácil llegar a la UFC que quedarte en la UFC”. Gómez Lince busca que sus atletas entiendan el deporte y también la vida que viene después. “Cambiarle la vida a un peleador no solo es llevarlo a la UFC, es enseñarle el camino, enseñarle a hacer las cosas bien y prepararlo para que el día que se retire pueda seguir adelante”.