El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido, Ricardo “N”, presunto feminicida de la joven Andrea Maylin Chino, cuyo cuerpo fue hallado en un predio particular del municipio de Tlayacapan el pasado 30 de julio del 2025 y a 70 días de reportar su desaparición en junio del mismo año.

Por medio de redes sociales, el titular de la SSPC detalló que el sujeto fue detenido en Puebla, pues contaba con orden de aprehensión por el caso ocurrido en el estado de Morelos el año pasado.

Cabe destacar que Ricardo “N” era la pareja sentimental de la joven de 22 años, quien fue localizada sin vida en un predio propiedad de la familia de su pareja.

Andrea Maylin Chino. Foto: Especial

En su cuenta de X, el secretario de Seguridad compartió que los elementos de la dependencia capturaron a Ricardo “N”, derivado de información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía de Morelos.

Además, explicó, la captura atendió a una solicitud de colaboración de la Secretaría de las Mujeres y en coordinación con autoridades de Morelos y Puebla.

“El Gobierno de México, encabezado por la Presidenta @Claudiashein, refrenda su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres. No habrá impunidad”, señaló García Harfuch.

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Ricardo "N" contaba con alertas internacionales

En junio del 2026, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que existían alertas internacionales vigentes para lograr la detención Ricardo “N” por el caso de Andrea Maylin Chino Ramos, madre de una niña de dos años.

Además, los padres de Ricardo “N” fueron detenidos por el delito de encubrimiento en favor de su hijo, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras su detención, Ricardo “N” fue trasladado a Morelos para ser presentado ante el juez que giró la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio.

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*Con información de Justino Miranda

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