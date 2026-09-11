El Gabinete de Seguridad informó que fue detenida Yanet “N”, una mujer identificada como operadora logística para el trasiego de armamento de una facción del Cártel de Sinaloa.

Por medio de redes sociales, las autoridades federales detallaron que la mujer de nacionalidad estadounidense, fue aprehendida en el estado de Sonora derivado de trabajos de inteligencia y e coordinación interinstitucional entre elementos federales.

Agregó que también se aseguraron más de 5 mil 400 cartuchos y un vehículo, esto, como parte de las acciones que mantienen para afectar la capacidad operativa de los grupos criminales y evitar que armamento y municiones sean utilizados para generar violencia.

Durante la detención de Yanet "N", ligada al Cártel de Sinaloa también fueron asegurados más de 5 mil 400 cartuchos y un vehículo (11/09/2026). Foto: Especial

Por medio de un comunicado, el Gabinete de Seguridad compartió que la mujer fue localizada en inmediaciones del Puente Fronterizo de México con Estados Unidos, en San Luis Río Colorado, Sonora, por lo que procedieron a su detención.

Añadió que se le informaron sus derechos de ley y, junto con los cartuchos y el vehículo, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal e integrar la carpeta de investigación.

Durante la detención de Yanet "N", ligada al Cártel de Sinaloa también fueron asegurados más de 5 mil 400 cartuchos y un vehículo (11/09/2026). Foto: Especial

Asimismo compartió que con esta detención y aseguramiento se logró una afectación de la estructura operativa y financiera de los grupos delictivos por aproximadamente un millón 655 mil 19 pesos.

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En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Marina) a través de la Armada México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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