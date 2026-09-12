El ciberacoso es una forma de violencia que usa las tecnologías de la información y la comunicación para intimidar, humillar, amenazar o causar daño a niñas, niños y adolescentes que utilizan redes sociales como parte de sus actividades cotidianas.

Las diversas plataformas digitales ofrecen oportunidades para aprender, comunicarse y convivir; sin embargo, alertó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estos espacios también pueden ser empleados para ejercer distintas formas de violencia digital, entre ellas el ciberacoso.

Dicha conducta, puede manifestarse mediante burlas, insultos, difusión de rumores, amenazas, publicación de fotografías o videos sin consentimiento, exclusión de grupos, creación de cuentas falsas u otras conductas destinadas a avergonzar, intimidar o lastimar.

Ciberacoso. Foto: iStock

Por ello y con motivo del regreso a clases, la dependencia, a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, realiza siete recomendaciones a las niñas, niños y adolescentes que manejan redes sociales, servicios de mensajería, videojuegos y otras plataformas digitales.

Lo anterior, con el objetivo de prevenir el ciberacoso y promover una convivencia segura y respetuosa en los entornos digitales.

¿Cómo prevenir el ciberacoso?

A continuación las siete recomendaciones:

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Mantener una comunicación abierta y cercana con niñas, niños y adolescentes sobre sus actividades en internet , a fin de generar confianza para que puedan comunicar cualquier situación que les provoque incomodidad, temor o preocupación.

, a fin de generar confianza para que puedan comunicar cualquier situación que les provoque incomodidad, temor o preocupación. Fomentar el respeto en línea y explicar que las burlas, amenazas, comentarios ofensivos o publicaciones sin consentimiento pueden causar daños reales y afectar el bienestar de otras personas.

y explicar que las burlas, amenazas, comentarios ofensivos o publicaciones sin consentimiento pueden causar daños reales y afectar el bienestar de otras personas. Proteger la información personal y evitar compartir datos personales, contraseñas, ubicación, fotografías o contenidos íntimos en redes sociales y otras plataformas.

y evitar compartir datos personales, contraseñas, ubicación, fotografías o contenidos íntimos en redes sociales y otras plataformas. Acompañar el uso de la tecnología, conocer las actividades digitales de niñas, niños y adolescentes, ofrecer orientación y establecer límites acordes con su edad.

Conservar evidencias ante una posible agresión, como capturas de pantalla, mensajes, imágenes, enlaces o cualquier otro elemento relacionado con el incidente.

Actuar con empatía y brindar apoyo, sin juzgar ni minimizar lo ocurrido, además de recurrir a personas adultas de confianza o integrantes de la comunidad escolar cuando sea necesario.

y brindar apoyo, sin juzgar ni minimizar lo ocurrido, además de recurrir a personas adultas de confianza o integrantes de la comunidad escolar cuando sea necesario. Promover el aprovechamiento responsable de la tecnología, fortaleciendo la capacidad de niñas, niños y adolescentes para identificar riesgos, tomar decisiones informadas y construir relaciones basadas en el respeto.

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