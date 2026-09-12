Un adolescente de 16 años de edad, presuntamente relacionado con el grupo criminal “Los Ardillos”, con presencia en Guerrero y regiones vecinas, fue vinculado a proceso por los delitos de posesión de cartuchos y cargadores, acopio y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Además, un juez Especializado en Justicia Penal para Adolescentes le dictó la medida cautelar de internamiento preventivo, después de que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, presentara los datos de prueba necesarios en audiencia de imputación.

Durante la diligencia, informó la Fiscalía General de la República (FGR), el juzgador calificó de legal la detención y otorgó al Ministerio Público Federal un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Detienen a adolescente en operativo

El adolescente fue detenido junto con 15 supuestos integrantes de “Los Ardillos”, durante un operativo de fuerzas federales en el puerto de Acapulco, Guerrero, en el cual les aseguraron armas de fuego, miles de cartuchos útiles y cargadores que formaban parte de su arsenal.

“Los Ardillos” son una organización delictiva con alta presencia como generadora de violencia principalmente en Guerrero y regiones vecinas, de acuerdo con investigaciones de autoridades federales.

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