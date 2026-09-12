Metrópoli | 12-09-26 | 17:35 |

La Secretaría de Gestión Integral de riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó de la activación de por pronóstico de lluvias fuertes, para la tarde y noche de este sábado en todas las delegaciones de la Ciudad de México.

También se pronostica que habrá con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora y posible caída de granizo.

La SGIRPC señaló que los peligros asociados son lluvias fuertes que pueden generar corrientes de agua sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles y lonas.

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dmrr/cr

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