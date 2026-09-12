La Secretaría de Gestión Integral de riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó de la activación de alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, para la tarde y noche de este sábado en todas las delegaciones de la Ciudad de México.

También se pronostica que habrá viento con rachas fuertes con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora y posible caída de granizo.

La SGIRPC señaló que los peligros asociados son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos corrientes de agua sobre calles y avenidas, caída de ramas, árboles y lonas.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del sábado 12/09/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/ZU5pEiYfUH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

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