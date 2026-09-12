Guanajuato, Gto.- Diez personas murieron en ataques con armas de fuego registrados este viernes en cinco municipios del estado de Guanajuato; en los hechos, varias víctimas resultaron heridas por las balas.

En los eventos criminales fallecieron tres mujeres y siete hombres.

La noche de este 11 de septiembre, un grupo de criminales disparó a los asistentes a una fiesta que se llevaba a cabo en la comunidad Chichimequillas, en el municipio de Silao, dejando sin vida a dos jóvenes identificados como Juan Carlos y Diego, así como a una persona con lesiones graves.

Los agresores huyeron en un vehículo, mientras los asistentes al festejo corrían entre gritos y otros pedían ayuda para las víctimas.

También en Silao, acribillaron y privaron de la vida a Juan Carlos "N", en el camino que conduce a la comunidad de Pabileros.

En Irapuato, en un punto entre las comunidades de San Francisco de la Charca y Rosario de Covarrubias, mataron a tiros a una mujer y un hombre; en el Fraccionamiento Real de Arandas le arrebataron la vida a Manuel “N”.

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Otro doble homicidio ocurrió en la comunidad La Quemada, en el municipio de San Felipe, en donde sicarios dispararon en contra de una mujer y un hombre.

En el libramiento Norponiente de la ciudad de Guanajuato encontraron muerta a una mujer, que presentaba heridas producidas por arma de fuego.

Poco antes de las 10:00 de la noche, dos individuos llegaron a una tienda Oxxo, ubicada en las inmediaciones de la Central Camionera de Salamanca y asesinaron con sus armas de fuego a un hombre en el interior del negocio, para después huir en una motocicleta.

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La víctima quedó tirada en el negocio situado en la avenida Valle de Santiago, esquina con Estado de Puebla, de la colonia Predio La Luz, a donde acudieron peritos forenses y agentes investigadores que recogieron el cuerpo y elementos balísticos.

La Fiscalía General del Estado señaló que el agente del Ministerio Público, en coordinación con agentes de Investigación Criminal y peritos de campo encabeza las investigaciones.

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