Mérida, Yucatán. -La presidenta Claudia Sheinbaum llegó este sábado a Mérida para presentar un informe sobre los avances de su administración, en medio de una crisis eléctrica que mantiene a Yucatán con interrupciones constantes del suministro, protestas vecinales y bloqueos por los cortes prolongados.

La expectativa de que se abordaría el tema tras prolongados apagones en la península de Yucatán aumentó cuando Sheinbaum apareció acompañada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y por la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor.

La presencia de ambas funcionarias hizo prever anuncios sobre medidas emergentes, inversiones adicionales o un calendario de acciones para atender las fallas que afectan a la Península.

Sin embargo, durante el informe no se presentó ningún plan extraordinario para enfrentar la crisis de electricidad en esta región sureste del país.

Durante su informe regional, Sheinbaum no anunció inversiones adicionales para acelerar las obras de infraestructura energética previstas para la región ni medidas temporales para reforzar el suministro mientras concluyen esos proyectos.

Entre las obras pendientes se encuentran las relacionadas con el suministro de gas natural necesario para las nuevas plantas de ciclo combinado.

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Durante el informe no se presentó ningún plan extraordinario para enfrentar la crisis de electricidad en esta región sureste del país. (12/09/26) Foto: Especial.

En Mérida, vecinos de distintas colonias han realizado bloqueos nocturnos para exigir una solución a los apagones.

De acuerdo con los reportes sobre las protestas, algunos cortes se han prolongado durante varias horas y se han repetido durante semanas.

La Comisión Federal de Electricidad atribuyó el más reciente apagón generalizado en la Península a actos de vandalismo.

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Nombres de mujeres

La presidenta únicamente mencionó que las próximas plantas de ciclo combinado de CFE, llevarán nombres de mujeres, pero no presentó un calendario adicional de acciones para atender los cortes actuales ni detalló cómo se reducirían sus efectos en los próximos meses.

Las plantas proyectadas para la región tienen fechas de entrada en operación que se extienden hasta finales del 2027 y principios del 2028

Este calendario plantea la necesidad de definir medidas para atender la demanda eléctrica durante el periodo previo a la conclusión de las obras.

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Gran parte del discurso presidencial se concentró en los programas sociales de la Cuarta Transformación.

Sheinbaum afirmó que estos apoyos constituyen derechos y no dádivas, y atribuyó a gobiernos anteriores la existencia de brechas de marginación y desigualdad.

La presidenta también sostuvo que el modelo de la Cuarta Transformación funciona y realizó un recorrido histórico por distintos procesos políticos de México, hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018.

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dmrr/cr