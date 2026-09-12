Culiacán, Sin. - En operativos desplazados por fuerzas estatales y federales en los municipios de Culiacán, Escuinapa, Elota fueron detenidas ocho personas, entre ellas tres menores de edad, a los que les aseguraron armas, cargadores, cartuchos, equipos tácticos y vehículos robados.

Un reporte ciudadano sobre la presencia de personas armadas en el sector de Aguaruto, en la parte nor-poniente de Culiacán, movilizó a elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, al verificar los datos detectaron varios hombres en un inmueble.

Los elementos militares y estatales rodearon el lugar y detuvieron a cinco personas del sexo masculino, entre ellos tres menores de edad, los cuales se encontraban en posición de 5 fusiles automáticos, un total de 25 cargadores abastecidos para estas armas.

Entre los detenidos hay 3 menores de edad (12/09/26) Foto: Especial.

También, se localizaron, 750 cartuchos útiles para armas automáticas, un vehículo Nissan Versa, de color blanco, con reporte de robo, cinco chalecos tácticos y nuevas placas balísticas.

Los elementos del Grupo de Operaciones Especiales del estado en uno de sus recorridos de vigilancia por el poblado de Emiliano Zapata, en el municipio de Elota fueron atacados por un grupo armado, por lo que estos repelieron la agresión e iniciaron una percepción y solicitaron apoyo al grupo interinstitucional.

Un reporte ciudadano sobre la presencia de personas armadas en el sector de Aguaruto, en la parte nor-poniente de Culiacán, movilizó a elementos, (12/09/26) Foto: Especial.

Al lograr alcanzar a dos de los civiles y controlar la situación, se les aseguró tres armas de fuego, ocho cargadores abastecidos, 463 cartuchos útiles, un chaleco táctico, dos placas balísticas, una camioneta Ford línea Ranger y una Mazda línea CX-50, robadas.

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En el municipio de Escuinapa, en el marco de la “Operación Sable”, elementos de la Marina, lograron la detención de una persona, la cual se encontraba en posesión de un fusil automático, nueve cargadores abastecidos, 223 cartuchos útiles para estas armas, un chaleco táctico con dos placas balísticas.

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