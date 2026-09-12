Durante la primera edición del Vans Warped Tour, son muchas las parejas que, de la mano, se trasladan de un escenario al otro; ese es el caso de Laura y Alex.

Laura y Alex viajaron desde Mexicali para ver alrededor de 20 bandas. Se conocieron hace alrededor de siete años, en un concierto, y desde entonces han compartido también su gusto por la música.

Hoy, sin importar la brecha generacional que los distancia y lo que el público opina, sostienen una relación y un hogar en donde han fusionado sonidos.

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Laura le enseñó a él el rock nacional; Caifanes, Neón y Maná, mientras que él la ha adoctrinado en el hardcore y el pop punk, a tal grado que ella lo acompañó a las dos fechas del Vans Warped Tour.

La pareja predice que esta noche que se avecina no lloverá. Listos para incorporarse a la multitud que se aproxima al escenario Vans para disfrutar de la presentación de Insite, afirman que tanto su pasión por la música como su amor, sin medias tintas, los mantendrá juntos sin fecha de caducidad.

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En el Vans no todo es música y nostalgia; también hay quien está en el recinto, pero por razones laborales.

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Daniel, proveniente de Toluca, trabaja vendiendo paletas de hielo de una marca transnacional en conciertos masivos.

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Los fans cautivos del evento se dieron cita a las 11:00 am; quienes venden llegan a las 6:00 am y esperan largas jornadas antes de que el público se conjunte.

No es el único Daniel que labora aquí. Otro joven, con el mismo nombre, proveniente de Colombia, trabaja con un carrito con sombrilla. Antes de atender a las personas que le compran, se acercan a él para responder a sus dudas acerca de dónde se ubica el baño más cercano o dónde quedan los dos escenarios principales, Vans y Corona, respectivamente, que reciben a Insite y Allison.

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