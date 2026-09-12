Medio siglo después de que "Rocky" transformara a Sylvester Stallone de actor prácticamente desconocido en una estrella mundial, Peter Farrelly lleva este sábado al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) la historia de la otra pelea que precedió a la del cuadrilátero: la del propio Stallone para poder interpretar al personaje que había escrito.

"I Play Rocky", protagonizada por Anthony Ippolito, se concentra en los años en que Stallone intentó sacar adelante el guion de 'Rocky' mientras se negaba a aceptar que Hollywood comprara la historia para dar el papel principal a otro actor.

La película de Farrelly, que se estrena mundialmente en Toronto en el año en que se cumple el 50 aniversario del filme original, convierte así la biografía del joven Stallone en un relato con numerosos paralelismos con el propio Rocky Balboa: un aspirante al que prácticamente nadie considera preparado para competir y que se resiste a aceptar la derrota.

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Ippolito, de 27 años, ya había afrontado una transformación similar al interpretar al joven Al Pacino en la serie 'The Offer', sobre la realización de 'The Godfather'.

Pero aseguró a Entertainment Weekly que aquella experiencia no hizo menos intimidante la tarea de interpretar a Stallone.

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El actor se sometió durante meses a sesiones diarias de boxeo y musculación para aproximarse al físico que Stallone tenía a comienzos de los años setenta y trabajó especialmente una de sus características más reconocibles: la voz.

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Ippolito estudió la forma de hablar del actor, marcada por una parálisis parcial del rostro causada por complicaciones durante su nacimiento y que, antes de convertirse en una característica distintiva, supuso un obstáculo en sus primeros años profesionales.

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El canadiense Stephan James interpreta a Carl Weathers, que encarnó a Apollo Creed en la película original, y también se sometió a una intensa preparación física.

James considera que 'I Play Rocky' ofrece además la posibilidad de reivindicar la importancia de Weathers, uno de los pioneros negros del cine de acción estadounidense.

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Stallone no participó directamente en la producción, aunque respaldó públicamente el proyecto tras la difusión del primer tráiler.

Farrelly regresa así a un festival que ya desempeñó un papel crucial en su carrera: 'Green Book' obtuvo en Toronto en 2018 el People's Choice Award antes de acabar ganando el Óscar a la mejor película.