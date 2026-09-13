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Está todo listo para el encuentro entre el Cruz Azul y el América en el Estadio Banorte, donde se vivirá una edición más del Clásico Joven entre las escuadras capitalinas.
En la semana se ha estado calentando el encuentro, Alejandro Zendejas aseguró que el Estadio Azteca es casa de las Águilas y nada más. Además de La Máquina, el Atlante también juega de local en el inmueble.
Los celestes fungirán como locales de forma administrativa, por lo que existe la duda de ver qué afición será mayoría dentro de las gradas del Coloso de Santa Úrsula.
El cuadro de la Noria busca una victoria que los impulse un par de peldaños en la clasificación; por su parte, los de Coapa quieren retomar el liderato de la competencia.
Cruz Azul vs América MINUTO A MINUTO
Universal Deportes 08:55 PM
Alineación del Cruz Azul
Así sale la Máquina para medirse a las Águilas en el Clásico Joven
Universal Deportes 08:54 PM
Alineación del América
Así saltan las Águilas para enfrentar al Cruz Azul en el Clásico Joven
Universal Deportes 08:37 PM
La llegada del Cruz Azul
Universal Deportes 08:36 PM
Así llegó el América al Estadio Azteca
Universal Deportes 08:04 PM
¿Dónde ver EN VIVO el América vs Cruz Azul?
El Clásico Joven se puede seguir en el Canal 5, en TUDN y en VIX Premium
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Cruz Azul vs América EN VIVO sigue aquí el MINUTO A MINUTO del Clásico Joven de Liga MX
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