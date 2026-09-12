Metrópoli | 12-09-26 | 20:38 |

Las de este sábado dejaron afectaciones en la estación Tecoloxtitlán del Trolebús Elevado, en la colonia Segunda Ampliación de Santiago Acahualtepec,

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () apoyan a los usuarios del transporte para ser trasladados a un punto sin afectaciones.

Los uniformados de la Policía Auxiliar hicieron uso de las patrullas y vehículos oficiales para movilizar a los afectados, informó la SSC.

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cr

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