Economía | 12-09-26 | 21:29 | Actualizada | 12-09-26 | 21:33 |

Ante cancelaciones de vuelos de debido a las lluvias, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México () anunció facilidades a las operaciones de salida de dicha aerolínea.

A través de X, el Aeropuerto detalló que estas acciones se darán a lo largo de la tarde y noche del domingo 13 de septiembre con el fin de proteger a las y los pasajeros afectados.

"Lo anterior, en coordinación con las autoridades y la aerolínea, con estricto apego a la normatividad y privilegiando en todo momento la seguridad operacional", agregó.

Usuarios denuncian cancelación de vuelos

En redes sociales circulan videos donde usuarias y usuarios están alrededor del mostrador de Air France denuncian la presunta cancelación de su vuelo por segundo día consecutivo.

"Diles a todos qué vamos a hacer. Es que no es una solución. Tú nos tienes que decir 'El avión llega en una hora y media', le comentó una pasajera a uno de los empleados.

El pasado 11 de septiembre, por la precipiación registrada en la capital del país, el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" suspendió de forma temporal despegues y aterrizajes de aviones para mantener operaciones seguras.

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Al final, 48 operaciones fueron afectadas, de las cuales 43 vuelos de llegada fueron desviados a aeropuertos alternos y cinco vuelos de salida fueron cancelados, afectando a 7 mil 707 usuarios.

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dft/bmc

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