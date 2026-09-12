El duelo prometía, pero se quedó corto ante las expectativas que genera siempre el Clásico Regio. Monterrey y Tigres sellaron un empate sin goles en la edición número 143 del partido que divide a la ciudad.

La intensidad y el empuje fueron los ingredientes de la primera mitad, donde las jugadas de peligro llegaron a cuentagotas.

El primer minuto del encuentro tuvo una situación atípica. El partido se detuvo unos instantes por un problema con la red de la portería que comenzó defendiendo Nahuel Guzmán.

Rayados era ampliamente dominante dentro de los primeros minutos del juego. El balón era de ellos, lo recuperaban al instante y Tigres solamente esperaba atrás para descolgar a los locales.

Diego Rossi ocasionó la primera intervención de Nahuel Guzmán. El uruguayo punteó el centro de Jesús Corona y el arquero argentino respondió con grandes reflejos.

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¿CÓMO DEJAS IR ESO? 😱



Tigres tenía un claro 3 vs 2 frente a la zaga de Rayados y terminó por entregar el balón al Titán.#MegaFutbol #SabadoFutbolero pic.twitter.com/5iDFutwqOc — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 13, 2026

Pese a tener mayor deseo de anotar, el equipo de Matías Almeyda no lograba romper el cerrojo de la defensa felina.

Cerca del final de la primera mitad, Ricardo Monreal llegó mano a mano al arco de Rayados, pero se encontró con una reacción felina de Andrada, quien le robó la anotación.

La afición recibió la segunda mitad con la esperanza de poder ver unos segundos 45 minutos con mayor emoción para hacer valer el boleto que pagaron.

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No obstante, la línea del duelo fue la misma. Sí hubo una ligera mejora por parte del equipo de Vucetich, pero en ningún momento representó un verdadero peligro.

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Monterrey buscaba por adentro, por afuera, con centros al área, disparos y todo tipo de formas para romper el empate... ninguna funcionaba.

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Lucas Ocampos tuvo una oportunidad de abrir el marcador, pero el cabezazo del argentino fue detenido por Nahuel sin tanto problema.

En el minuto final llegó una jugada que añadió dramatismo al cierre del juego. Orbelín Pineda disparó desde fuera del área, Nahuel dio un rebote y el tanto de la victoria estaba ahí, pero el balón fue rechazado en la línea por la defensa felina.