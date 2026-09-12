El Atlas se proclamó campeón de la décimo primera edición del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la Liga BBVA MX, categoría Sub-17, luego de derrotar en penales al Seattle Sounders de la MLS en la Gran Final.

El encuentro se disputó en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, en la Ciudad de México, ante la presencia de 200 aficionados.

Los Rojinegros tomaron la ventaja apenas al minuto 10, cuando Ángel Macías abrió el marcador tras una pared con Joaquín Jackson. Sin embargo, la respuesta del conjunto estadounidense llegó cuatro minutos después, por conducto de Landon Lucero, quien con un disparo cruzado consiguió el 1-1.

El equipo dirigido por José Luis González recuperó la ventaja al minuto 24 gracias a Orlando Gutiérrez, quien controló el balón dentro del área chica y definió ante la salida del arquero rival.

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Cuando parecía que el Atlas se quedaría con el título en el tiempo regular, Thiago Silva apareció en los últimos segundos para marcar el 2-2 y mandar la definición a los penales.

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Desde los 11 pasos, el conjunto rojinegro se impuso 5-4 al Seattle Sounders, con una atajada de Ángel Aguilar que terminó por darle el campeonato.

Durante la fase de grupos, el Atlas sumó 18 puntos, producto de seis triunfos y una derrota. Además, fue la mejor ofensiva del torneo con 17 goles anotados y siete recibidos.

Entre sus filas también estuvo Joaquín Jackson, quien terminó como líder de goleo con siete anotaciones.

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El Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la Liga BBVA MX celebró su décimo primera edición del 3 al 12 de septiembre, con la participación de ocho clubes: Atlas, Toluca, Pachuca, Rayados, Seattle Sounders, LA Galaxy, Universidad Católica y la Selección Nacional de México Sub-16.

El certamen tiene como propósito ofrecer una plataforma de competencia y experiencia internacional para los clubes de fuerzas básicas, además de brindar oportunidades de crecimiento y aprendizaje para los jugadores jóvenes.