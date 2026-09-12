Bogotá, Colombia.— “Buenas noches, Bogotá”, dijo Andrés Cepeda y, por un momento, dejó de ser el solista que durante más de dos décadas ha construido una carrera propia.

Sobre el escenario Cocuy del Festival Cordillera estaban otra vez los amigos con quienes comenzó a hacer música cuando todavía iban al colegio y tenían que juntar sus mesadas para pagar unas horas en un estudio.

Poligamia volvió a tocar en la ciudad como parte de una nueva etapa que reúne a la banda que marcó el comienzo de la historia musical de Cepeda y que durante los años 90 se convirtió en uno de los nombres reconocibles del rock colombiano.

El reencuentro, sin embargo, no estuvo planteado únicamente como un ejercicio de nostalgia. Después de la primera canción, el cantante presentó “Capitalino”, sencillo publicado este año con el que el grupo regresó a la música.

“Nosotros somos Poligamia y después de muchos años hoy nos juntamos para cantar de nuevo una canción nueva para nosotros y para ustedes también. Esto se llama ‘Capitalino’, como nosotros”, anunció Cepeda.

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La canción había tenido apenas un día antes otro momento especial en Bogotá, cuando su video fue presentado durante el reconocimiento que la Alcaldía de la ciudad entregó a Poligamia. Ahora llegaba el turno de cantarla frente a un público en el que convivían quienes conocieron a la agrupación durante su primera etapa y jóvenes que quizá identifican primero a Andrés Cepeda.

“Por favor, un aplauso a los amigos de toda la vida con los que aprendí a hacer música”, pidió antes de presentar a sus compañeros.

Una banda nacida en el colegio

La historia de Poligamia comenzó mucho antes de los grandes escenarios. Andrés Cepeda, Juan Gabriel Turbay y Gustavo Gordillo se conocieron desde niños y posteriormente coincidieron en el colegio Emilio Valenzuela, donde comenzó a tomar forma la banda. Con el tiempo se incorporaron otros músicos, entre ellos Fredy Camelo y César López.

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El propio Cepeda ha dividido su historia musical entre un antes y un después de Poligamia. La agrupación permaneció activa durante ocho años, hasta 1998, y dejó canciones como “Desvanecer” y “Mi generación”, que continuaron escuchándose incluso después de que sus integrantes tomaran caminos distintos.

Tres décadas después de aquellas primeras grabaciones, el cantante parecía divertirse con la distancia generacional que ahora existe entre las canciones y parte del público de Cordillera.

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“¿Cómo la están pasando, amigos de Cordillera? Ustedes no saben la felicidad tan hijueputa”, dijo entre risas. “Muchos de ustedes son muy jovencitos y no sé si se acuerdan de una canción como esta que vamos a cantar, pero igual la vamos a cantar porque nos sale del alma”.

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Entonces comenzó “Beverly Hills”, tema de “Una canción”, primer álbum de Poligamia, publicado en 1993. Después llegó “Solo por eso”, mientras Cepeda, vestido con una chamarra azul con mangas cafés y una “C” en uno de los costados, recorría un repertorio escrito cuando su futuro como solista todavía no existía.

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Poligamia revive sus éxitos en Cordillera

El paso de los años se hizo más evidente con “Te regalo una canción”. Andrés Cepeda quedó acompañado prácticamente sólo por su guitarra acústica mientras decenas de celulares se levantaban para grabarlo. Esta vez no hizo falta preguntar quién conocía el tema: alrededor del escenario se escuchaba al público completar la letra.

“Te regalo una canción para decirte que mañana yo me voy sin despedir”, cantó, mientras alguien entre los asistentes levantaba un pequeño letrero que resumía su propia crítica musical en una sola palabra: “Temazo”.

La presentación avanzaba entre canciones y recuerdos. “Fue solo amor” permitió incluso conectar aquella etapa de Poligamia con la carrera posterior de Cepeda, quien contó que retomó la historia años después para escribir una segunda parte de una canción que seguía queriendo.

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Pero fue “Desvanecer” la que obligó al cantante a regresar hasta el origen.

El vocalista recordó que él y sus compañeros todavía estaban en el colegio cuando reunieron entre todos el dinero de sus mesadas para pagar dos horas de estudio. Juan Gabriel Turbay había escrito la canción y el grupo quería grabarla por primera vez. Cuando terminaron, recordó, el responsable del estudio consideró que podían llevarla más lejos y propuso presentarla en un concurso intercolegial.

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“Con esta canción nos ganamos el concurso. Grabamos nuestro primer sencillo y sonamos en la radio por todo el país. Teníamos como 17 años y oímos por primera vez nuestra música en la radio. Ese día nació Poligamia”, contó Cepeda antes de agradecer a Turbay por haber escrito “Desvanecer”.

La historia tiene, además, una casualidad que terminó definiendo su vida. El músico de 53 años ha contado que Turbay debía ser originalmente quien cantara aquel demo, pero enfermó el día de la grabación.

Como las horas de estudio ya estaban pagadas, fue él quien tomó su lugar frente al micrófono y grabó la voz. Aquella solución improvisada terminó convirtiéndolo en el vocalista de Poligamia. Lee también Andrés Cepeda hace del Festival Cordillera un recorrido por su historia musical

Mientras “Desvanecer” sonaba en Cordillera, los asistentes levantaron nuevamente sus teléfonos, esta vez con las luces encendidas, iluminando a la agrupación que había nacido precisamente con esa canción.

Salta una generación

Después de “Déjame en paz”, que Cepeda presentó como una canción “dedicada para los y las intensas”, llegó el tema que explicaba mejor que cualquier discurso lo ocurrido aquella noche.

“Mi generación” comenzó a sonar y el público dejó de dividirse por edades.

Había jóvenes que no habían nacido cuando Poligamia se separó en 1998, adultos que escucharon a la banda en la radio durante los 90, parejas y grupos de amigos. Todos terminaron cantando un tema que se convirtió en uno de los emblemas de la agrupación y que, más de tres décadas después, conserva justamente aquello que anuncia desde su título: la posibilidad de reconocerse como parte de una generación.

“¡Salta, hijueputa, salta!”, gritó Cepeda durante el coro y Cordillera obedeció.

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La noche bogotana estaba fresca, pero la lluvia que había amenazado durante buena parte de la tarde finalmente no apareció. A unos metros, otra presentación estaba por comenzar y parte del público empezó a caminar hacia el siguiente escenario para esperar a Andrés Calamaro.

Poligamia todavía guardaba unos segundos.

Cuando parecía que el concierto había terminado, los músicos regalaron una última estrofa de “Mi generación”. Quienes todavía no se habían marchado volvieron a saltar y cantar.