Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante los últimos cuatro años, la inversión estatal y federal sin precedentes en Ciudad Victoria supera los 13 mil 462 millones de pesos para el impulso de proyectos, de los cuales 5 mil 300 millones de pesos corresponden a programas estratégicos y obra pública estatal, recursos que se traducen en infraestructura urbana, hidráulica, espacios públicos, mejores servicios, bienestar para las y los victorenses y obras de vialidad que consolidan la transformación y cambian el perfil urbano de la capital, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Los programas federales de Bienestar, agregó, superan los 8 mil 132 millones de pesos con un padrón de 61 mil beneficiarios de esta capital, mientras que en materia de educación se han destinado 312 millones de pesos en útiles, becas, uniformes y conectividad, y el bienestar llega directamente a las familias victorenses con una inversión de 217 millones de pesos y 390 mil paquetes alimenticios entregados.

Durante la entrega del segundo informe del presidente municipal de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, en el teatro Amalia González Caballero, el gobernador refrendó que esta dinámica colaborativa es el mejor camino para continuar la transformación de la capital del estado y cada vez tener una mejor sociedad.

“Victoria tiene una responsabilidad especial y trabajamos en unidad con el Ayuntamiento para su dignificación y retribuir en reciprocidad su condición de sede de los poderes y asiento de esta comunidad en la que todas y todos los tamaulipecos podamos sentirnos orgullosos”, expresó.

Al hacer un amplio recuento de las acciones que impulsan el nuevo rostro de la capital, el gobernador mencionó la puesta en marcha de la Ruta Conecta que mejora la movilidad, además de las obras en instalaciones deportivas, culturales, la asistencia social a través del DIF Estatal con más de 4.5 millones de raciones de desayunos escolares y el programa Lazos de Bienestar que, por su éxito, llega ya a 12 municipios.

También mencionó la construcción de la nueva Ciudad Judicial, que apuntala la transformación en el Poder Judicial del Estado; la prolongación del bulevar “José López Portillo”; la Casa Hogar San Antonio, el CREE; la Casa Hogar del Adulto Mayor; el impulso al Puerto Interior de Victoria; las obras del nuevo acueducto y la entrega en varias ocasiones en Victoria de Viviendas para el Bienestar.

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Al finalizar su mensaje, el gobernador Américo Villarreal recordó la canción que el compositor victorense Tomás Guillén escribió para conmemorar en su momento los 200 años de la fundación de la entonces Villa de Aguayo: Allá por la norte tierra de pasiones, entre las montañas se encuentra escondida, es de Tamaulipas la flor consentida… ¡Qué Viva Victoria, por siempre gloriosa!

Al agradecer la presencia, el respaldo permanente y la inversión histórica que el gobernador Américo Villarreal ha destinado a Victoria, el presidente municipal, Eduardo Abraham Gattás Báez, destacó el apoyo del mandatario estatal para hacer justicia a esta ciudad a través del fondo de capitalidad.

“Señor gobernador doctor Américo Villarreal Anaya, usted comprendió que este fondo no era para un presidente municipal, no era para una administración, era para Victoria, por eso, frente al pueblo de nuestra capital quiero decirle gracias gobernador, gracias por respaldar a su tierra, gracias por hacer justicia a nuestra capital”, expresó.

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El alcalde también se refirió de manera especial al apoyo del gobernador para hacer realidad la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a esta capital y recordó el impulso que en su momento brindó el gobernador Américo Villarreal Guerra para construir el primer acueducto.

“Hoy hay una de esas coincidencias que parecen escritas por la propia historia, después de varias décadas, cuando Victoria vuelve a enfrentar el desafío de garantizar el agua para las próximas generaciones, le corresponde a su hijo, al gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsar la segunda línea de acueducto; padre e hijo, dos momentos distintos, dos generaciones y una misma responsabilidad por Victoria. El primero ayudó a resolver el agua de la ciudad que entonces crecía, el segundo está ayudando a garantizar el agua de Victoria que viene. Gracias gobernador”, mencionó.

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